A un año de la desaparición de argentino en Xalapa, familiares y amigos siguen buscando pistas

Veracruz, Ver.- A un año de la desaparición del argentino Alejandro Reinhold en la ciudad de Xalapa, el diario MDZ en aquel país retomó la historia señalando que los familiares no han dejado de buscarlo pero que hay pocos avances en la investigación.

El pasado 13 de enero se cumplió un año desde que la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) boletinó su ficha de desaparición pidiendo a la población que lo ayudara a volver.

Según la información proporcionada el hombre de 41 años de nacionalidad argentina con 1.70 de estatura, ojos azules, piel morena clara y rubio había desaparecido en la capital del estado.

En las redes sociales, los familiares abrieron una página para pedir la colaboración de la ciudadanía para localizarlo, pero hasta el momento sin éxito alguno.

El Diario MDZ uno de los más importantes en Argentina, que tuvo la oportunidad de hablar con algunos familiares indica que desde el 2019 Alejandro había tomado la decisión de vivir en México debido a que no encontraba estabilidad económica en su país.

De acuerdo al diario, el argentino se empleó en varios trabajos, uno de ellos como instructor de motos.

Sin embargo, se enfrentó a problemas económicos que lo obligaron a vender su moto para poder pagar el alquiler del departamento que habitaba en la capital del estado.

Durante la entrevista con el padre de la víctima, se menciona que la última comunicación que su hijo tuvo con un amigo fue el 13 de enero y para lo cual le informó que iba rumbo al hospital debido a un problema de indigestión.

Horas después al no saber más, su amigo se puso a indagar y aunque busco en los hospitales de la zona no lo encontró y al no encontrar respuesta se decidió a poner la denuncia correspondiente de su desaparición y avisar en la cancillería.

La familia de la víctima externa que a un año de la desaparición de Alejandro y su investigación, no hay avances y que todo va muy lento.

En las redes sociales se abrió la página ¿Dónde estás, Ale F. Reinhold / alias DUKE? para pedir a la ciudadanía información sobre el paradero del joven de 41 años.

A la fecha diga página tiene 368 seguidores y amigos y familiares han seguido compartiendo imágenes y publicaciones alusivas a su desaparición, sin que hasta el momento se tenga clara su ubicación.

Con información de MDZ Online Argentina.