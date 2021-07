Abogados se manifiestan en plaza Lerdo contra cierre de Juzgados

Abogados del sur de Veracruz se manifiestan en la plaza Sebastián Lerdo para exigir a las autoridades que se revoque la determinación de la desaparición de los 29 Juzgados, acto que se aplicó bajo el argumento de generar un ahorro de 22 millones de pesos.

El abogado Fausto Vicente Torres Pérez dio a conocer que ante los hechos presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por violaciones graves, ya que en el documento se denuncia a la Presidenta del Poder Judicial, al Pleno de Magistrados y al Gobernador por el cierre de Juzgados.

Local Poder Judicial eroga más de mil 600 mdp en nómina

“Estamos aquí para manifestarnos en contra del absurdo decreto que en días anteriores emitió la Presidenta del Poder Judicial, estamos en contra de la absurda decisión que se tomó sin previo consenso ciudadano con relación a la desaparición de 29 Juzgados”, dijo

Adelantó que se acudirá a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia penal por violaciones graves a los derechos humanos en los que, dijo, se está incurriendo.

“Las violaciones son de varias partes, primero el Congreso que no ha homologado la Ley de Austeridad local con la federal, el Ejecutivo que debe reconsiderar la postura de desaparecer los Juzgados porque no somos culpables del juicio que hayan perdido, tenemos conocimiento de que deben pagar 800 millones de pesos a una empresa por alimentos, pero el ciudadano, los abogados no tenemos que pagar por eso”, manifestó.

Argumentó que se prevé que los recursos del Poder Judicial haya “desaparecido”, acto por el que se debió actuar de forma inmediata, pero no fue así.

“Tenemos el temor fundado de que el dinero haya desaparecido porque la señora Presidenta dentro de sus funciones, inmediatamente que se percató que había un déficit presupuestal, debió denunciar ante la autoridad correspondiente por las omisiones en las que incurrieron los anteriores Presidentes”, comentó.

Refirió que el pasado martes 6 de julio entregaron en la Oficialía de Partes del Gobierno del Estado un documento dirigido al Gobernador en el que se le pidió revocar la decisión de la Presidenta del Poder Judicial, sin que a la fecha tengan respuesta.

“Queremos decirle que los abogados de todo el estado de Veracruz, a lo largo del norte, centro y sur que estamos reunidos estamos inconformes con la decisión que se asumió el pasado 30 de junio”, expuso.