Acepto críticas, pero aquí no hay enfermos de coronavirus, dice alcalde de Soconusco

Soconusco, Ver.- El alcalde de Soconusco, Rolando Sinforoso Rosas, aseguró que aceptará todas las críticas e insultos que se le hagan en redes sociales ante las decisiones que ha tomado para prevenir el contagio de Covid-19 en su municipio, uno de los pocos del estado que a la fecha se encuentra sin pacientes por esta enfermedad.

En entrevista telefónica, el edil aseguró que desde hace dos meses tomó las medidas precautorias necesarias para evitar que ninguno de los 16 mil 500 pobladores ubicados en las 16 comunidades que tiene el municipio que dirige se contagien de coronavirus, hecho que ha logrado.

Solamente de manera oficial hace 12 días el Gobierno del Estado consideraba a un ciudadano que venía de Villahermosa y que tiene familia en una comunidad, vino de visita, pero ya traía problemas en los pulmones, por lo que se consideró como sospechoso, pero los estudios resultaron negativos

La colocación de una lona en el domo de la cabecera municipal, ubicada en la zona sur del estado en la región Olmeca, colindante con Soteapan, Chinameca, Jáltipan y Acayucan, con el texto: “Por decreto municipal, queda estrictamente prohibido morirse por coronavirus, en este municipio”, generó controversia en redes sociales, pues mientras algunos usuarios aseguraron que se trataba de una broma, otros consideraron una mala acción de parte de la administración municipal y el resto brindó su apoyo al alcalde de Soconusco.

El motivo por el que se consideró que se trataba de una broma o una mala acción de la autoridad municipal es porque a un costado de la lona aparece la imagen icónica de los integrantes de Dancing Pallbearers, un grupo de hombres africanos que se dedica a cargar ataúdes y realizar bailes mientras el cuerpo es llevado al panteón o al lugar de su cremación.

Al respecto, aseguró que se trató de una acción para generar conciencia en la importancia que tiene el quedarse en casa y continuar aplicando las medidas de prevención para evitar contagios por Covid-19.

Pensamos en la forma en la que íbamos a llamar la atención de los pobladores y decidimos sacar una lona que ha generado un poco de revuelo, el objetivo que era el municipio, pero las redes sociales hicieron su trabajo y el hecho se magnificó

El alcalde del partido Movimiento Ciudadano refirió que ésta, al igual que las otras medidas implementadas, le ha dado los resultados que esperaba, ya que en su municipio no se tienen ni siquiera pacientes sospechosos de tener coronavirus.

“Estamos trabajando, llevando a cabo las indicaciones de las autoridades, no queremos llegar a otras alternativas más drásticas, entonces buscamos la manera de llamar la atención, en cierta forma se logró el objetivo y el hacerles ver a los pobladores que vamos a reforzar las medidas que hemos implementado”, expuso.

En torno a las críticas recibidas por la colocación de la lona, el edil indicó que únicamente busca la protección de sus pobladores, por lo que toda acción en su contra la aceptará sin importar de qué tipo sea.

Nosotros no estamos jugando, es un mensaje directo, el que se quiera morir por no atender las recomendaciones, que decida irse a otro municipio, yo me preocupo por los habitantes, por los ciudadanos que quieran proteger a sus hijos, a su familia, a sus amigos, el mensaje directo es que no salgan. Que entienda quien quiera entender, el mensaje es claro, yo estoy preocupado por la población, si de alguna manera puedo influir en su mente para que se tengan que cuidar lo voy a hacer, si con eso me gano insultos y demás, estoy dispuesto a ello

LAS MEDIDAS

Al respecto, dio a conocer que de dos meses a la fecha ha invertido alrededor de 300 mil pesos, ya que instaló un módulo sanitizante, adquirió gel antibacterial, cubrebocas y alimentos para la población vulnerable.

Yo creo que nada es suficiente por el tamaño de las circunstancias, vamos a seguir reforzando, no vamos a bajar la guardia, también tenemos un programa de apoyo alimentario con el que estamos apoyando a la población vulnerable, los que tienen complicaciones de salud, de la tercera edad o discapacidad

El módulo sanitizante se colocó en la entrada a Soconusco que conecta con la carretera Jáltipan-Acayucan, para que los ciudadanos que diariamente salen a trabajar a las ciudades de Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Acayucan y Minatitlán pasen antes de llegar a sus casas; sin embargo, éste también es utilizado por personas de Acayucan.

En este espacio, además se les entrega a las personas que lo requieren gel antibacterial, cubrebocas y se les toma la temperatura corporal.

Además de esta acción, los vehículos del servicio de autotransporte son sanitizados y constantemente se le otorga a los conductores gel antibacterial y cubrebocas.

De la misma forma, se cuenta con un control de visitantes, con el fin de que cualquier persona ajena al municipio sea monitoreada respecto a los síntomas que pudiera presentar.

Los mismos ciudadanos reportan cuando llega una visita, entonces se atiende de inmediato, se le pregunta cuántos días va a permanecer o si se viene a quedar, se le hace la invitación para que no salga y se les hace visitas cada tercer día. Había 14 personas en este caso, de las cuales sólo cuatro se encuentran en el rango de 14 días y el resto ha sido descartado