Advierten de un aumento en los índices delictivos después de la pandemia

VERACRUZ, Ver.- El presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica en la República Mexicana, Arturo Matiello Canales, advirtió que la crisis económica que dejará la pandemia por coronavirus, podría generar un aumento drástico en los índices delictivos en Veracruz y el país.

El especialista aseveró que se observa una “relajación” de autoridades del Gobierno Federal sobre las medidas de prevención de los delitos, ya que la atención se enfocó en la atención de la emergencia sanitaria.

En este momento todas las autoridades están enfocadas en el problema de la pandemia, pero hay algunas zonas que han tenido mucha vigilancia, como es la zona conurbada en donde vemos muchas patrullas, pero también interviene la Policía Municipal; en donde si veo un relajamiento es en el lado de la prevención en lo que compete a las autoridades federales

Matiello Canales indicó que la pandemia y el periodo de cuarentena obligaron a muchos negocios a cerrar de manera temporal para prevenir la propagación de los contagios, sin embargo, muchos son negocios pequeños que no podrán reabrir.

Esta situación generará un desempleo que podrá agudizarse en los siguientes dos meses, añadió el especialista.

Cuando la gente regrese a sus actividades normales, que esto va ocurrir seguramente en los siguientes 15 días, los indicadores se van a disparar por las complicaciones económicas. Lo que inició como un cierre temporal de actividades va a ser un cierre generalizado, permanente en muchos negocios

El presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica en la República Mexicana destacó que incluso con el periodo de aislamiento domiciliario y las medidas para el cierre de negocios no esenciales, los delitos siguen presentando una tendencia a la alza.

Crímenes como el homicidio doloso, el secuestro, la extorsión y el robo mostraron un aumento en el último mes, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La tendencia al alza de ha mantenido, los homicidios dolosos se mantienen a niveles muy altos y hay muchas cifras que no conocemos porque la gente no los denuncia, caso curioso que en un momento en donde la gente no sale de casa siguen manteniéndose elevados los niveles de los índices delincuenciales