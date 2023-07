Violencia animal no se atiende y las dependencias “se echan la bolita”: Ada Azul

Ni la Brigada de Vigilancia Animal que se anunció por parte de autoridades municipales, ni la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales (FEDAYCA) están dando los resultados en la atención de las problemáticas de violencia contra los animales.

Azul Fernández, representante del Albergue Ada Azul que lleva 23 años trabajando, dijo que al momento no se tiene ningún avance y los reglamentos ni la ley se cumplen en la ciudad.

¿Cuántos perros y gatos hay en el Albergue Ada Azul?

Recordó que actualmente son 346 perros en el albergue y 40 gatos en el albergue y las agresiones continúan sin que la autoridad actúe. “Hace unos días sucedió algo muy feo en Xalapa, acuchillaron a unos perritos en la zona de la colonia Revolución, se les pidió el apoyo y ellos nos comentaban que a ellos no les toca esta área. Llamamos a la unidad de Salud Animal, ellos estuvieron presentes, llamamos a Fedayca que es quien hace el levantamiento de estos cuerpos y desafortunadamente dijeron que tampoco les tocaba; es como echarse una bolita entre las instituciones”, expresó.

Azul Fernández, representante del Albergue Ada Azul | Foto: David Bello/Diario de Xalapa

Dijo que la madrugada del sábado pasado, según los reportes que recibieron, se fueron a dejar unos perros envueltos en sábanas y cobijas que habían sido acuchillados, y si bien se presentaron también elementos de la Policía Estatal Municipal, pero fue hasta después de 16 horas que pudieron hacer el levantamiento de los cuerpos.

“La verdad es que veo muy lento el avance, no sé qué es lo que se tenga que hacer para que los llamados sean escuchados y atendidos más rápidamente. Ese día nos llamaron y dijeron que los perros llevaban ahí horas y que ya habían hecho el llamado a las autoridades, pero no se presentaron por lo que nosotros hablamos con la unidad de Salud Animal que acudieron, pero ellos tampoco podían hacer nada, no podían hacer el levantamiento de los cuerpos y había también un arma”.

Finalmente fue Salud Animal la que hizo el levantamiento de los perros que tiene bajo su resguardo hasta que la Fedayca mande a traerlos para hacer la necropsia de ley y lleve a cabo la investigación lo que no se ve que se realice pronto.

¿Ha avanzado la prohibición de la pirotecnia?

Otro tema pendiente, dijo, es la regulación de la pirotecnia pues, aunque en Xalapa está prohibida no se ha dejado de utilizar. “Hacemos llamados cuando está la pirotecnia, se acercan, en algún momento se nos apoya con alguna unidad, llegan, pero no pasa nada, solamente les dicen que no pueden estar haciendo eso, pero en ningún momento se lleva un arresto o se emite una multa por la pirotecnia”.

La problemática para Ada Azul incrementó luego de que su página y cuentas en redes sociales, hace un mes, fueran hackeadas, lo que ha hecho que reduzcan los apoyos para las mascotas que tienen bajo su resguardo.

“Iniciamos con algo nuevo, pero por ahora paramos los rescates, intentamos mantener el refugio a flote porque de la anterior página mucha gente se acercaba a donar cuando hacíamos algunas publicaciones de solicitar alimento y apoyo, y ahorita no”.

Ahora quien desee apoyarlos puede seguirlos en su nueva cuenta de redes sociales como Ada Azul Benzon.

Agregó que lo que no se ha detenido es el abandono de mascotas puesto que hay personas que van al refugio y se los deja amarrados en la ventana o la reja.

“El abandono yo creo que no ha bajado, pensábamos que había subido en lo que fue la pandemia, pero no es así, sigue la gente abandonando a sus animales. A la semana a veces dejan hasta una camada de cinco gatos, camadas de cachorros, perros que ya están viejitos también van y los dejan ahí afuera”.

¿Cuánto alimento requieren en Ada Azul?

Expuso que, ante esto, diariamente requieren de 300 kilogramos de croquetas lo que significan cerca de 5 mil pesos todos los días. “A veces salimos a las calles, hacemos algunos boteos, tenemos algunas alcancías en algunos locales que nos prestan para apoyar al refugio y así es como vamos consiguiendo lo de las croquetas y que los perros estén bien”.

Agregó que las cuentas por pagar en la veterinaria son de cerca de 22 mil pesos, mientras que la deuda por la compra de croquetas es de alrededor de 40 mil pesos.

Por ello, el baile del 80 aniversario de Diario de Xalapa en favor del albergue es para ellos casi un milagro. “Para mí es un respiro, es así como un milagro porque el que nos hayan tomado en cuenta es excelente”, dijo.

Y es que el próximo 8 de septiembre se realizará un baile con la participación de los grupos Salsa Picante, Azul Turquesa, Grupo Barullo, Los Cumbiosos y Los Vela por el aniversario 80 de Diario de Xalapa y para poder asistir se está invitando a los lectores y lectoras a donar tres kilos de croquetas para adquirir la pulsera de acceso al evento.