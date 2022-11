Antes de la segunda semana de diciembre se pagará aumento a maestros: Gobernador

Xalapa, Ver.-El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez anuncia que el pago del retroactivo del 1, 2 y 3 por ciento del incremento salarial a maestros y personal administrativo se realizará este mismo año y a más tardar antes de la segunda quincena de diciembre.

En un mensaje a través de sus redes sociales señala que ante la garantía de que la federación apoyará en las dos próximas semanas con una parte importante del total del déficit heredado de cada fin de año, su gobierno podrá destinar a principios de diciembre algunos recursos estatales y con ello pagar lo correspondiente al incremento salarial.

¿Cuál fue el mensaje que hizo el gobernador de Veracruz a los maestros?

“He instruido al titular de SEFIPLAN trasladarse a la CdMx a obtener dicha garantía el día lunes. He instruido a la Oficialía Mayor de la SEV recalcular el monto a fin de que sea retroactivo desde la misma fecha tal como los federales lo recibieron”, expuso.

Explica en estos incrementos al magisterio, se incluye tanto a docentes como administrativos estatales, pues para estos últimos es más representativo y sería hacerles justicia social ya que había sido de los sectores más relegados en materia salarial.

“Nosotros somos maestros, de los que nos fletamos trabajando para sacar la educación de nuestros alumnos en cualquier circunstancia. Y aunque, por algunos pocos, muy pocos, que no asistían a clases, que se iban un día antes de la quincena, ponían pretextos para no dar clases, o no mostraban compromiso con sus alumnos, etc., los gobiernos neoliberales nos atacaron”, escribió.

Refiere que esos políticos corruptos de los gobiernos anteriores quisieron denigrar al magisterio porque desdeñaban la educación pública y a pesar de eso encontraban a la inmensa mayoría del magisterio trabajando por sus estudiantes.

“Nosotros sí conocemos muy bien a nuestros compañeros profesores y maestras, fuimos parte de los que nos opusimos a la mal llamada reforma educativa y acompañamos esta lucha hasta echarla abajo. Algunos de nosotros cuando ocupamos un cargo de representación popular, dimos nuestra palabra en aquella ocasión y cumplimos: la reforma de Peña Nieto, aprobada por sus aplaudidores del PRIAN, fue echada abajo al triunfo de la 4T”.

García Jiménez señala que porque son “nuestros compañeros maestros y porque sabemos que día con día educan a millones de niños y jóvenes de manera entregada, no los vamos a dejar solos ni tampoco vamos a generar diferencias entre el magisterio federal y los profesores estatales”.

Remarcó que, por ello, desde un principio se comprometieron a gestionar el recurso pendiente y hoy anuncian que se logró.