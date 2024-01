¡No a la reubicación! Artesanos del malecón de Veracruz se niegan a la Plaza Heroísmo

Veracruz, Ver.- La Asociación de Artesanos Fundadores del Malecón y los locatarios independientes del mercado de artesanías "Miguel Alemán Valdés" no aceptarán la reubicación a la nueva plaza que construirá la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz (Asipona) en la zona del Park Garaje.

Este miércoles realizaron una protesta en contra de la construcción del proyecto y son alrededor de 20 concesionarios, ubicados sobre la calle Landero y Coss, que mantienen la postura de no salirse de sus locales.

¿Por qué artesanos se niegan a la reubicación en la Plaza Heroísmo Veracruzano?

El resto que se encuentra ubicados, sobre Insurgentes Veracruzanos declinaron dar posicionamiento al respecto.

Ángel Hernández, presidente de la asociación, señaló una serie de problemas que podrían traer a la ciudad el quitar la estructura de los locales como; provocar que los vientos del norte peguen más fuerte.

“El proyecto no cuenta además con un estudio de ductos de viento, el que nos daría una idea de las consecuencias que se pueden presentar como vientos del norte, además de las posibles consecuencias en caso de huracanes o ciclones”.

Acusan que se trata de una plancha de concreto más y el supuesto colector pluvial que pretenden construir para evitar inundaciones, no tiene razón de ser, puesto que en la administración pasada se aumentaron las dimensiones del actual.

Piden que los más de 300 millones de pesos de inversión para esta obra, en su lugar se ocupen en mejoras de alumbrado y pavimentación de calles de la ciudad.

Artesanos del mercado de artesanías "Miguel Alemán Valdés" | Foto: Danytza Flores | Diario de Xalapa

“Los veracruzanos no queremos ver el mar desde el zócalo ni más obras de relumbrón, queremos ver a Veracruz con calles iluminadas y transitables”.

Exigen que se respete la arquitectura comercial de los años 40 porque Veracruz ha ido perdiendo identidad.

Advirtió que no aceptarán amenazas incluso de algunos de sus compañeros de que, de no aceptar la reubicación, esperarán al término de su concesión, para pedir a Semarnat, que no se les vuelva a dar una prórroga más

En el caso de Landero y Coss son concesiones individuales que terminan en 2030, aunque algunas concluyen en tres años.