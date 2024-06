¿"Congestionamiento" en el puerto de Veracruz? ATEPV asegura que no ha quedado rebasado

Veracruz, Ver.- El presidente de la Asociación de Terminales y Empresas portuarias de Veracruz (ATEPV), Gilberto Ríos descartó que la ampliación del puerto de Veracruz haya quedado rebasada, luego de que se le cuestionara por la presencia casi diaria de buques en el área de fondeadero.

El empresario refirió que si bien hay algunos navíos que están a la espera de ingresar al recinto portuario para llevar a cabo las maniobras de carga y descarga, hay otros que están a la espera inspecciones de alguna autoridad portuaria o bien porque se les realiza trabajos de limpieza.

“El puerto tiene una alta actividad, tenemos un volumen de carga ya muy parecido al que tuvimos el año pasado, tenemos varios años con crecimiento sostenido y este año vamos un poquito abajo con 2% pero existe una gran actividad y eso significa carga que llega más carga que sale y, obviamente, más barcos, que arriba y que zarpan”, dijo.

Explicó que a veces son momentos en que se pueden juntar varios barcos esperando el muelle, ya que existe un un número determinado. “Puede haber algunos esperando muelle y en otras ocasiones hay suficientes para los que llegan”.

El entrevistado reconoció que en ocasiones logran juntarse hasta 10 barcos para poder ingresar a las terminales, pero eso no quiere decir que exista un congestionamiento en el recinto portuario.

“Normalmente hay una cantidad de barcos que no necesariamente están esperando muelle, sino que están haciendo trabajos de limpieza, están esperando supervisiones, entonces no necesariamente todos los barcos que vemos fondeados, significa un congestionamiento del puerto, repito hay barcos que realizan otras labores en la zona de fondeadero”, aclaró.

Además, explicó que no todos los muelles tienen la misma vocación, por lo que no toda la carga puede descargarse en cualquiera de ellos, “los barcos que traen contenedores bajan únicamente en aquellos que pueden recibir un tipo de carga, hay unos muelles que tienen una vocación y si de repente llegan tres barcos con un solo producto pues esos se esperan a pesar de que haya otro muelle disponible, pero no es apto para ese tipo de carga”, comenta.

El entrevistado aseguró que el recinto portuario continúa ampliándose, recordando que actualmente se construye una nueva terminal en Bahía Norte que tendrá dos posiciones de atraque que se sumarán a las seis ya existentes en el puerto de Veracruz.

Las dos nuevas terminales en Bahía Norte serían para carga contenerizada y carga general, de esta manera, el puerto de Veracruz tendrá mayor capacidad de atención para tareas de carga.

"Lo importante es que el puerto está creciendo y está ampliándose. Ahora mismo está construyéndose una nueva terminal en la Bahía, lo que significa una mayor capacidad para el puerto", concluyó el presidente de la Asociación de Terminales del Puerto de Veracruz.

