Autorizan en Veracruz, Boca del Río, Poza Rica y Coatza instalar filtros sanitarios

VERACRUZ, Ver.- El Gobierno del Estado autorizó a las autoridades municipales de las zonas conurbadas de Veracruz-Boca del Río, Poza Rica y Coatzacoalcos instalar filtros en puntos de entrada para impedir la aglomeración de personas y el cumplimiento de la sana distancia, como parte de las nuevas medidas preventivas para contrarrestar el índice de contagios de Covid-19.

Lo anterior fue anunciado por el secretario de Salud del Estado, Roberto Ramos Alor, como parte del reforzamiento de las medidas de la estrategia estatal por coronavirus.

Se autoriza a las autoridades competentes de Veracruz, Boca del Río, Poza Rica y Coatzacoalcos, instalar los filtros sanitarios en la medida de sus posibilidades, considerando los puntos de entrada que impidan respetar la sana distancia por aglomeraciones, con el fin de limitar la movilidad de personas que no realizan actividades esenciales, sin que esto signifique violentar algún derecho constitucional

Ramos Alor indicó que con las medidas a los buenos resultados de la campaña “Aplanemos la Curva ¡Ahora!” se determinó mantener las acciones de este programa hasta el 20 de mayo, además de otras medidas de reforzamiento, como la ya mencionada.

Otra de las medidas será la suspensión de aquellos establecimientos comerciales que no presten servicios de actividades esenciales y continúen prestando servicios, propiciando la aglomeración de personas y los contagios de Covid-19.

No debemos bajar la guardia, es momento de continuar las medidas sanitarias a partir de hoy, sobre todo en las zonas conurbada que de acuerdo al decreto federal se revisará que los comercios con actividad no esencial, no permanezcan abiertos, de no ser así se procederá a una suspensión

Dijo que continuarán los exhortos a apegarse a las medidas sanitarias en mercados y zonas de comercio, tarea que viene realizando la Secretaría de Protección Civil junto con las direcciones municipales y con el apoyo de Procuraduría de Medio Ambiente.