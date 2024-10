60 años sin drenaje ni pavimentación, calle Nicolás Pérez de Xalapa en el olvido

A más de 60 años de fundada la calle Nicolás Pérez Bravo, en la colonia Rafael Lucio, sus habitantes siguen esperando que se les dote de los servicios públicos de drenaje y pavimentación; en la actualidad la vía está en tan malas condiciones que hay tramos en los que ya no pueden circular, denuncian.

Los señalan que durante años han hecho numerosas solicitudes ante las diferentes administraciones municipales, pero hasta ahora todos los han ignorado, “es increíble que pese a que es una calle que está rodeada de otras ya pavimentadas a nosotros nos dicen que no es posible pavimentar porque no nos pueden integrar al sistema de drenaje”.

Don Gelasio Enedino García Morales, quien es uno de los representantes vecinales, indica que hace escasos dos semanas llegaron unos arquitectos del Ayuntamiento de Xalapa y les informaron que pronto les darán una respuesta sobre su petición de pavimentar la calle.

“Pero su principal problema, además de no poder circular en algunos tramos con sus autos, es que las viviendas carecen del servicio de drenaje, no hay a dónde conectarnos, ese es el pretexto que ponen para no pavimentar porque dicen que no pueden conectarnos a la red ya existente”.

Agrega que para integrarse al drenaje tendrían que instalar y pasar la tubería por debajo de las vías del tren que están a unas cuadras, “pero creo que eso no ha sido posible porque la empresa ferroviaria no ha dado el permiso y por eso seguimos en estas condiciones”.

Apunta que llevan años con la promesa de las autoridades de que posiblemente en lugar de pavimentar la asfaltarán, “esa idea nos parece buena, porque al menos podrían transitar de forma más regular, sin dañar sus autos en las zonas de baches y piedras de gran tamaño”.

Autos no pasan por la zona para evitar accidentes

Apunta que en la esquina de Nicolás Pérez Bravo y Manuel María Contreras los hoyos sobre la calle, que cuenta con camellón y vialidades anchas, son grandes por lo que los autos que se atreven a pasar por el lugar pueden sufrir daños en su carrocería.

Un lado de la calle ya está pavimentada y dejaron el mayor tramo en terracería | Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Advierte que un lado de la calle ya está pavimentada y dejaron el mayor tramo en terracería, “creemos que oficialmente piensan que ya quedó lista, pero la realidad es que la mayoría está en pésimas condiciones”.

Los vecinos, agrega, piden que se instalé el drenaje, aunque no se conecten todavía, hasta que sean integrados en la red, porque son decenas las viviendas que llevan más de 6 décadas con fosas sépticas.

Desde que se fundó la calle todos instalaron fosas sépticas porque la autoridad no les ha querido dotar del servicio de drenaje. “Pedimos que nos atiendan de una vez por todas y que vean el tema del drenaje y pavimentación, porque todas las calles alrededor ya cuentan con el servicio menos nosotros”, concluyó.