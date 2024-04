Sequías afectan a ganaderos; biólogo explica las consecuencias que traen los incendios

Orizaba, Ver.- ¿Sabías que la sequía provoca daños económicos específicamente a los productores de alguna fruta o verdura e incluso a los ganaderos? Pese a que son unos meses donde el calor seca los espacios húmedos como ríos o arroyos, esta temporada representa un problema para la población, así lo da a conocer Graciano Illescas Téllez, presidente de Consejo Intermunicipal Ambientalista (Cima).

En entrevista para el Sol de Orizaba, el biólogo comenta que los cambios climáticos que se han detectado no solo en el estado de Veracruz, sino a nivel país, han generado un término que causa controversias, "adaptación".

La temperatura del planeta no va a reducir: biólogo

"La temperatura del planeta no se va a reducir, pero irá en aumento con el paso de las décadas y este tipo de situaciones que padecemos, el agua no se pierde, pero se altera el ciclo y hay menor suministro dé, no solo en los cuerpos de agua, sino en la subterránea y en los humedales y glaciares, las lluvias serán nulas en esta temporada y provoca que el suelo esté seco, que la flora muera", dijo.

Illescas Téllez, comenta que la sequía trae consigo, que se sequen los pastizales, lo que provocará la pérdida de cabezas de ganado, además donde la zona donde hay lagunas, específicamente donde hay pesca, los peses se irán perdiendo, ya que si se secan la población de peces se perderá.

Por este tema, habla sobre la Laguna del Chirimoyo que si bien es un humedal temporal, las especies acuáticas que ahí se ubican están en riesgo de muerte, por lo que aplaude la iniciativa de la sociedad de salvarlas, pero se cuestiona el porqué las autoridades de Orizaba no están haciendo lo propio.

"Hay que hacerlo con cuidado, pero si se hace con el acompañamiento de especialistas y con el compromiso de encontrar soluciones se da una respuesta, la pérdida de peces pueden ser de importancia económica que genera una economía pesquera".

De igual forma, los cultivos, en esta temporada, van a tener pérdidas y esto se reflejará en la economía porque habrá escasez y aunado a esto puede haber incrementos.

Sobre el tema, comenta que la temporada de sequía acabara cuando la época de calor se vaya, que será a finales de junio, principios de julio.

Incendios forestales provocarán que las lluvias tarden en llegar

Las zonas semiáridas como Maltrata y Huiloapan son puntos donde hay zacatonales o pastizales altos que lucen pardo por la falta de agua, lo que provoca erosión en las partes altas, pero ¿qué pasa luego de los incendios forestales de la zona altas montañas?, el presidente de Cima.

Dijo que los incendios forestales que ocurrieron hace dos semanas en la región altas montañas y que acabaron con más de 2 mil 700 hectáreas, han sido un tema de preocupación, pues, recuerda que en 1998, se tuvo una pérdida de pastizales de 7 mil hectáreas, pero en todo el estado.

Desafortunadamente, derivado de los incendios ocurridos hace unas semanas, se generó un problema de bióxido de carbono, lo que generó un efecto invernadero que incrementa la temperatura y el ciclo del agua se altere.

"En lugar de que el agua fluya hacia la superficie terrestre gran parte está en la atmósfera por las altas temperaturas no se pierde el agua, sino que está en estado gaseoso y eso hace que tengamos menos lluvias y al haber menos agua en los ríos y arroyos la contaminación se incrementa y la vegetación se seca", dijo.

Nogales y Huiloapan, así como la sierra de Zongolica, son los municipios más vulnerables a las repercusiones de los incendios, pero también la parte norte del estado de Veracruz, donde las temperaturas más altas se registran ahí.

"Son zonas de planicies y eso hace menos crítico el tema, tenemos bosques, ya que no es lo mismo meterse a una montaña donde su topografía es difícil y con las suradas es complicado combatir los incendios".