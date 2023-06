Itzel Cárdenas logró conseguir la corona más anhelada del Carnaval de Veracruz

Veracruz, Ver.- Con una sonrisa radiante y una mirada llena de emoción, Itzel Cárdenas Hernández se alza como Reina del Carnaval de Veracruz 2023, un sueño que tenía desde que era niña y que pudo conseguir después de competir con cuatro aspirantes más por la corona.

La joven es nacida en San Andrés Tuxtla, pero criada en Hueyapan de Ocampo y Juan Díaz Covarrubias, municipios de la región de Los Tuxtlas, una zona de tradiciones veracruzanas bien arraigadas. Actualmente tiene su residencia en el puerto de Veracruz, en donde suma varios años, aprendiendo de su cultura y cotidianidad.

¿Cómo inició el sueño de Itzel Cárdenas para ser reina del Carnaval de Veracruz?

Itzel Cárdenas se muestra como una joven de espíritu audaz y de raíces humildes, que ha conquistado la corona más anhelada en la famosa festividad.

Desde su infancia, Itzel soñaba con representar a su región y convertirse en la reina del Carnaval. La convocatoria oficial llegó a su vida como un giro trascendental, impulsándola a dar un paso al frente y perseguir su anhelo con determinación.

Aunque no se considera una experta en el baile ni el canto, se armó de valor y se propuso destacar en otros aspectos, llevando consigo la diversidad y la inclusión como estandartes fundamentales.

"Yo siento que una reina inspira mucho, siento que las reinas son muy importantes, desde 1925 que se emitió la primera convocatoria, una niña ve a la reina con su corona e inspira, yo veía a las reinas de pequeña y siempre decía que yo quería eso y es algo que estoy cumpliendo ahora como adulta".

"Yo me acuerdo cuando era pequeña fui reina de la feria de mi pueblo en Juan Díaz Covarrubias, después a mis 18 años fui para Mi Belleza Veracruz, luego decidí estudiar mi carrera a Yucatán, pero a mí siempre me ha llamado la atención y esto se dio, el cambio que hizo el comité que me brindó un certamen más abierto y que no solo era por dinero, sino de ganar la simpatía del pueblo, destacar la historia de este puerto".

La victoria en el certamen no fue sencilla para Itzel y su equipo, quienes invirtieron tiempo, esfuerzo y pasión en cada paso del proceso. Aunque se presentaron momentos de tensión y dudas, finalmente lograron superar los obstáculos y alcanzar el resultado deseado: la preciada corona.

Desde su infancia, Itzel soñaba con representar a su región y convertirse en la reina del Carnaval | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Ser elegida reina del Carnaval de Veracruz 2023 ha sido un sueño hecho realidad para Itzel. Esta responsabilidad le permite emocionarse con la idea de convertirse en la imagen de uno de los carnavales más reconocidos a nivel nacional e internacional. Consciente del legado histórico de esta festividad, siente que su papel como reina implica ser un faro de inspiración para niñas y mujeres, despertando en ellas el deseo de participar y mantener viva esta tradición arraigada en Veracruz desde 1925.

Pasión por el Carnaval de Veracruz

La pasión de Itzel por el carnaval no es algo nuevo en su vida. Desde muy pequeña, seguía los desfiles y paseos de las reinas por televisión, imaginándose así misma enfundada en esos majestuosos vestidos y portando una corona resplandeciente. Ahora, como reina, quiere devolver esa magia y encanto a la festividad, recreando los trajes opulentos y las coronas que siempre admiró, mientras deja una huella imborrable en la historia del carnaval.

"Yo les comento, yo veía el Carnaval por televisión, yo era una familia muy humilde, que a base de pico y pala salió adelante, mi mamá siempre me prometía que me traería al Carnaval, yo cuando pude la traje después, siendo adulta... pero mi mamá me decía de niña que si yo me lo proponía me iba a ver en la tele, cuando iba en la secundaria yo le decía que como lo iba a creer y ella me dijo que si un día me lo proponía iba a ser reina, por eso lloré y le entregué las flores el día que me eligieron", indica.

La joven es nacida en San Andrés Tuxtla, pero criada en Hueyapan de Ocampo y Juan Díaz Covarrubias | Foto: Cortesía | Carnaval de Veracruz 2023 Aunque no se considera una experta en el baile ni el canto, se armó de valor y se propuso destacar en otros aspectos | Foto: Cortesía | Carnaval de Veracruz

Itzel, a sus 28 años, es una mujer emprendedora y multifacética. Además de su papel como reina, tiene su propia línea de ropa y se dedica a negocios relacionados con transporte de carga pesada. Su vida agitada y los constantes viajes le han exigido un equilibrio entre sus responsabilidades y su labor como embajadora del carnaval.

Como miembro de la corte real y oficial, Itzel se propone ser un agente de cambio en la festividad. Desea que su reinado sea recordado por impulsar oportunidades y brindar ayuda a diferentes sectores de la comunidad, dejando una huella positiva y un legado inspirador para futuras generaciones de participantes.

Con una actitud positiva y una visión clara de su rol en la fiesta, se dice lista para el arranque de las fiestas del Carnaval de Veracruz.