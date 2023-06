¡Logró su sueño! Julio César, “El Cremas” es Rey del Carnaval, ¿cómo lo logró?

Veracruz, Ver.- Julio César García Vargas, “El Cremas” soñó desde niño vivir de cerca la experiencia de estar sobre uno de los monumentales carros alegóricos de la Corte Real que participan en los desfiles del Carnaval de Veracruz. Después de vivir la fiesta de manera intensa durante 34 años consecutivos, cumplió su meta y ahora es el Rey de la Alegría para la edición de este año.

¿Cómo nació su deseo de formar parte del Carnaval de Veracruz?

“El Cremas” es conocido por su participación en el carnaval desde los 11 años ya que es un apasionado de esta festividad. Desde corta edad, ha formado parte de comparsas y bailes, encontrando en el carnaval una expresión de alegría y diversión que ha marcado su vida. Actualmente es integrante de la comparsa “Clásicos del IMSS” y enfermero de profesión.

“Ahí el que empezó la jilguilla fui yo, porque mi mamá de chiquitos nos trae aquí al malecón a caminar y la batucada que yo vi por primera vez fue la “Sugar Mallado”, que ensaya de aquel lado y me nació la Jiribilla por aprender a bailar samba; sin embargo, estaba yo muy chiquito, mi mamá no me no me dejaba hasta que cumplí 11 años salí con una comparsa, de ahí del barrio donde crecí y ya desde ahí para acá cada año”, declara.

En entrevista, comparte que anhelaba el momento de estar en la Corte Real como Rey de la Alegría, tanto que su amor por la fiesta carnavalesca creció año tras año. Bailar, cantar y compartir con su comparsa son aspectos fundamentales de su participación en el carnaval, ya que le permite transmitir la alegría a los demás y vivir la fiesta de forma intensa.

Aunque la participación en el carnaval implica ciertos desafíos, como tener que gestionar su tiempo para cumplir con sus responsabilidades laborales y obtener permisos, Julio César encuentra la manera de hacer malabares para estar presente en cada edición.

Además, cuenta con el apoyo del sindicato del IMSS al que pertenece, ya que el carnaval se considera una expresión cultural que promueve dentro de su contrato colectivo.

El carnaval también ha sido un legado familiar para Julio César, quien ha tenido la dicha de compartir su pasión con sus hijos. Desde pequeños, los involucró en las comparsas, y hoy en día, también disfrutan de la fiesta junto a él. Es un orgullo para Julio César ver cómo sus hijos continúan la tradición y comparten el amor por el carnaval.

A lo largo de los años, Julio César ha vivido diferentes etapas y cambios en el carnaval, desde su ubicación en la Avenida Independencia hasta su traslado al bulevar. Sin embargo, su deseo de bailar y compartir con su gente se ha mantenido constante, siendo el corazón de su participación en esta festividad.

“El Cremas” es conocido por su participación en el carnaval desde los 11 años | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

¿Cómo recibió la noticia de ser nombrado Rey del Carnaval?

El reconocimiento y ser elegido como Rey del Carnaval ha sido un logro emocionante para Julio César. Aunque al principio le costó asimilarlo, siente una gran alegría por esta oportunidad y está agradecido por la experiencia.

A pesar de las opiniones y comentarios que puedan surgir, Julio César enfatiza que no se trata de tener dinero, sino de la pasión y el talento que se brinda al carnaval.

Como rey del Carnaval, Julio César cree que esta nueva modalidad de elegir a los integrantes de la Corte Real a través de un certamen, ha abierto las puertas a más personas y ha permitido que cualquiera pueda aspirar a ser rey, sin importar su situación económica.

Considera que esta apertura brinda oportunidades a aquellos que antes podrían haberse sentido excluidos y destaca la importancia de la inclusión en el carnaval.

Julio César se siente honrado de formar parte de la historia del carnaval y de ser testigo de los cambios que se han implementado en esta celebración. Con su alegría contagiosa y su amor por el arte del baile, espera seguir disfrutando del carnaval y compartiendo su pasión con todos aquellos que lo rodean.