La soledad mata; estudio revela que la depresión reduce tu tiempo de vida

Xalapa, Ver. - Luego de la pandemia a causa del Covid-19 los casos de depresión se han visto con mayor frecuencia en personas de todas las edades, factores como el desempleo, el confinamiento, la soledad, la falta de interacción entre individuos ocasionó que la salud emocional se viera afectada.

Desde aquel 27 de febrero cuando se reportó el primero caso del virus en el país a la fecha, se han recrudecido las cifras de suicidios, por lo que expertos en la materia han implementado medidas para prevenir la depresión y han hecho el llamado a prestar atención a los primeros síntomas.

De igual forma las campañas para la prevención del suicidio es algo que ha estado latente en los medios de comunicación, pero con las redes sociales se ha visto aún más la difusión, sin embargo, los esfuerzos parece que no han dado el resultado esperado, pues los suicidios se siguen dando.

Apenas este fin de semana en la capital del estado, se registró otro caso en el Puente de Xallitic, y es que cerca de las 2 de la madrugada del sábado 1 de abril, un hombre se arrojó desde el puente para terminar con su vida, esto lo confirmaron elementos del grupo Panteras, quienes llegaron a la zona para acordonar el área en lo que arribara el personal de la FGE.

“Hacer visible, un problema que parece invisible”

Éste lema es uno con los que se ha comenzado a visibilizar este problema, que durante muchos años no se le dio la importancia necesaria, pero que un grupo de ciudadanos no piensa dejar de lado y han comenzado a emprender una campaña en redes sociales dirigida a los jóvenes.

Y es que de acuerdo a estudios, los jóvenes son los que más se han visto afectados por el confinamiento, pues la cuarentena mermó las relaciones sociales entre este sector de la población, toda vez que la comunicación entre ellos fue vía redes sociales.

¿Cómo han afectado las redes sociales a los jóvenes?

En entrevista con Juan Carlos Martínez Apodaca, impulsor de la iniciativa “La depresión es un problema real”, señaló que esto es una respuesta a los tiempos que se viven actualmente en el que las redes sociales, nos unen al mundo virtual, pero nos desconectan del mundo real, del mundo físico.

“La convivencia humana es una parte importantísima del ser humano, debemos de conservar y debemos de preservar”.

Refirió que este problema se ha presentado en juventudes, donde el rango que más se ven los casos de depresión van desde los 14 hasta los 24 años.

Juan Carlos Martínez Apodaca ha impulsado la campaña "La depresión es un problema real" en la que ha participado el grupo musical de “Los Cumbiosos” | Foto: Cortesía | Hablemos de Depresión Xalapa

Refirió que los suicidios que se han vivido en la capital del estado, en el país y el mundo tienen que ver con la depresión, pues las cifras indican que en el país 35 millones de personas han sufrido de depresión, de ellos, dos de cada tres adolescentes la padecen y uno de cada cinco crea un plan para atentar con su vida.

¿Cuáles son los problemas más recurrentes que los llevan a la depresión?

En ese sentido, Martínez Apodaca indica que entre los casos que han atendido se encuentran con que los jóvenes expresan sentir soledad, que no son tomados en cuenta, ni se les da la importancia a sus problemas.

“Creo que las redes sociales también nos plasman falsos estereotipos de modos de vida, inclusive todas estas series de famosos influencers, que muchas veces tienen contextos de vida distintos a la media de las personas, y al ver una distancia tan grande tienden a deprimirse y dicen que su vida es mala cuando esto no es cierto”, aseveró.

Asimismo recalcó que esta campaña lo que busca es que las personas no sientan miedo de expresar tristeza ni de llorar, sin embargo, puede resultar crónico cuando la tristeza se vuelve permanente al grado de llegar a convertirse en depresión.

¿Cómo influye la sociedad a que los casos no disminuyan?

El entrevistado explicó que es necesario romper con los estigmas y estereotipos de una generación mayor que no visibilizan la problemática y fue formada en un esquema muy rígido que limita a decir “aguántate, sal adelante”, pero para ayudar es necesario escuchar y a buscar soluciones.

“Desde escuchar a una persona sin juzgarla, únicamente sensibilizándose con ella, creo podemos aportar mucho y no solo diciéndole échale ganas o nada más minimizándolo con sus problemas”.

Algunos jóvenes expresan sentir soledad, que no son tomados en cuenta o que no se les da importancia a sus problemas | Foto ilustrativa: Pixabay

En ese sentido, dijo que esto debe llegar hasta organizaciones que pueden prevenir un maltrato tanto en la escuela como en el trabajo, toda vez que es ahí donde muchas veces comienzan los problemas que llevan a la depresión.

“Hay muchos trabajos que se basan en un terrorismo mental prácticamente, en no entender esta parte, en decir ‘ok, no me importas como persona y únicamente el trabajo, el resultado” y yo creo que antes que nada somos personas”.

En el tema de los estudiantes, mencionó que es necesario ver el modelo de educación que llevan y si realmente está bien que pasen tantas horas frente a una pantalla o una tableta consumiendo distintos contenidos y buscar otro tipo de actividades físicas.

¿Cómo afecta la soledad entre las personas?

De acuerdo a datos de la Universidad de Harvard la soledad influye en el tiempo de vida de las personas, pues observaron que las personas solitarias viven hasta 15 años menos que personas que se desenvuelven en un ambiente más sociable y rodeado de personas.

“Dicen que sus efectos (de la soledad) son inclusive peores a los del cigarro (...) el secretario de Salud del área militar de los Estados Unidos declaró que esto es un gran tema de salud pública, sino es que el mayor tema de salud pública, la sensación de soledad, precisamente por estos datos que les comparto”.

En ese sentido hizo el llamado a todas las personas que tienen la sensación de soledad a que lo expresen y no se repriman por pensar que se verán débiles o “poco masculinos”, sin embargo esto es un proceso normal que necesitan liberar con un experto.

Aunque existen campañas para la depresión, los esfuerzos parece que no han dado el resultado esperado, pues los suicidios se siguen dando | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

¿Cómo surge la campaña?

El impulsor de la campaña platicó que surgió de manera orgánica de una plática entre amigos, donde analizaban que de sentir tristeza los llevaba a la depresión, sin embargo, el estigma de la sociedad hace que este problema se vea minimizado y no se normalice.

En esta campaña se lanzó un video para hacer conciencia en el que participó el grupo musical de “Los Cumbiosos” y en diversos puntos de la ciudad se pegaron carteles con cifras y frases que indican la importancia de este problema.

“Esa fue la primera fase, tuvimos muy buena respuesta, esto lo hicimos en la madrugada, en unas motos se fueron pegando y tuvimos una gran cobertura”.

Finalmente dijo que para la siguiente fase comenzarán a sumar a expertos que puedan dar pláticas con personas que lo necesiten, también mandaron la invitación a todo aquel que se quiera integrar a esta campaña a través de la página de Facebook y de Instagram “Hablemos de depresión Xalapa”.