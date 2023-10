CFE se queda, no habrá aumento a tarifas: Manuel Bartlett

Boca del Río, Ver.- Al asistir a la inauguración del V Congreso de Energía, Refinación, Gas y Petroquímica, el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, destacó que a meses de concluir el gobierno de la cuarta transformación, afirma que se ha cumplido el mandato de rescatar al sector energético.

Todo ello gracias a las políticas del presidente Andrés Manuel López, que ha logrado fortalecer, defender, avanzar y mejorar el sector de la situación en que se encontraba.

Local Rocío Nahle inaugura Quinto Congreso Energético en Boca del Río

“Ha logrado no solamente mantener sus tareas fundamentales, llevar la electricidad a todo el país, mantenerse como la primera empresa nacional como la empresa eléctrica más importante del mundo con el apoyo del presidente y desde luego de la presidencia del consejo administración de la CFE”.

Ante empresarios del ramo energético, diputados locales y federales como funcionarios estatales, Manuel Bartlett, dejo claro que la Comisión Federal de Electricidad no desaparece ni disminuye su participación en el sector de energético como estaba diseñada para ello, por el contrario el sector se encuentra más fuerte que nunca.

Te puede interesar: CFE corta la luz y quitan cableado eléctrico a primaria del Puerto de Veracruz, te contamos

De esta manera se tiene previsto que el actual sexenio concluya con todas las redes de transmisión y distribución fortalecidas y sin subir las tarifas de energía eléctrica.

“Este compromiso de mantener el precio de la tarifa eléctrica y esas circunstancias extraordinarias como problemas extraordinarias en la producción de gas o situaciones climatológicas adversas no ha tenido un impacto en la población pues no ha subido la electricidad y vemos que en el resto del país y ya ni digamos en Europa ha sido un desastre y las poblaciones y pueblos han sufrido doblemente por el alza de las tarifas. Aquí en México por instrucciones del presidente y la conducción de la exsecretaria no ha subido la electricidad ni subirá hasta el fin de este sexenio”.

No te pierdas: Muere hombre tras descarga eléctrica en carretera Poza Rica-Papantla

En su discurso refirió que cuando tomaron la administración de la CFE se encontraron con que el diseño de la generación de energía se convirtiera en algo irrelevante. Sin embargo tras el fuerte proceso de rescate, el director de la Comisión Federal de Electricidad, señala que al día de hoy se ha logrado la construcción de cinco centrales de ciclo combinado, 10 centrales de generación convencional, 20 modernizaciones de hidroeléctricas y un enorme impulso a la generación eléctrica.

Por lo que, estos proyectos al día de hoy significarán el 54 por ciento de la energía nacional más el proyecto de adquisición de empresas energéticas, administradas por la Secretaria de Hacienda que fortalecerá la capacidad de generación de la CFE.

“Hoy la CFE ha tenido participación importante en los grandes proyectos de crecimiento, en el Tren Maya, en el Tren Interoceánico, en el Banco del Bienestar y otras tantas tareas entregadas a esta empresa nacional que ha cumplido de manera espectacular y eficiente de la calidad de los actores de la Comisión Federal de Electricidad que son los mejores electricistas del mundo”.

Local Uniformados de CFE estafan a familias de Veracruz, alerta asociación

Que además presumió las magníficas relaciones que hay con empresas trasnacionales que si bien al inicio de la presente administración hubo conflictos con las mismas por los contratos leoninos que se negociaron, hoy la fortaleza de la CFE son esas relaciones, que muchas de ellas se encuentran participando en el V Congreso de Energía, Refinación, Gas y Petroquímica.

Al tiempo que recordó el impulso que se ha dado a la zona sur del país que se encontraba rezagado en comparación al norte.

Finalmente, el director de la CFE, aprovechó su intervención para hacer un reconocimiento a la exsecretaria de Energía Rocío Nahle García porque se construyó en tiempo récord la refinería de Dos Bocas Tabasco.