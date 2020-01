Cocuite despide al 'Chicho' Elvira, expitcher de las Grandes Ligas

Tlalixcoyan, Ver.- Las autoridades sabrán que hacer, fueron las palabras de Abraham Elvira Delgado, hermano de Narciso quien este viernes fue sepultado junto con su hijo en el cementerio de la localidad del Cocuite en el municipio de Tlalixcoyan.

En entrevista dijo desconocer si su hermano había sido víctima de amenazas o al menos no lo comunicó a la familia.

“Esa parte de amenazas yo no las escuché, sabemos que hace cuatro cinco años estuvo secuestrado, siempre fue una persona, tranquila, amiguera, siempre estaba aquí, no sé si en momentos más siguieron las amenazas o algo similar, yo vi siempre una persona tranquila, trabajadora (..) la verdad no me comento y yo creo que no”, dijo.

Recordó que, tras su secuestro, su hermano tuvo vigilancia policial pero después de dos años, dejo de prescindir de la seguridad de gobierno al sentirse tranquilo y bajo la legalidad.

Último adiós a Narciso y a su hijo

En cuanto a la información que ha circulado en medios nacionales de que el expitcher había solicitado asilo en los Estados Unidos, aclaró que esta petición, de ser cierta, podría haber sido para su hija debido a que nació en México y lo que pretendía era que estuviera con sus hermanos y su madre de nacionalidad americana.

Sus hijos con su primera esposa viven en Estados Unidos y tiene otra hija que no nació en Estados Unidos y para poder lograr que ella estuviera con sus hermanos, en su momento lo pensó y no estoy seguro si lo pidió, diría una mentira, pero si en algún momento lo pidió como todo padre quisiera que sus hijos estuvieran juntos

Asimismo Elvira Delgado, indicó que en su momento su hermano si solicitó apoyo a la Fiscalía de Cosamaloapan para a su vez brindar atención a las personas que resultaron afectadas con su secuestro, ya que el hecho se dio en temporada de zafra y no se pudo cumplir con el compromiso con el ingenio, sin embargo le fue negado,

Sobre eso estoy enterado, el mencionó que cuando hay un secuestrado a la familia, se le apoya, así como a trabajadores y amigos que habían sido víctimas del problema, le dan dinero y ayuda psicológica (..) el estaba buscando que las personas afectadas, los trabajadores que dejaron de trabajar bastante tiempo, porque fue en tiempo de cosecha, tuvieran apoyo y fue denegada