Constructores de Veracruz participan en licitaciones de Constellation Brands

Veracruz, Ver.- Empresarios de la Cmic están a la espera del fallo de la primera ronda de licitaciones de Constellation Brands en la que participaron ya que de resultar ganadores significaría una gran derrama económica para el sector afirmó Jorge Rafael Alardin Cordoba, presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Indicó que compañías de Veracruz Puerto como de Xalapa están registradas en el padrón de contratistas de la empresa.

Recordó que la compañía estadounidense realiza la construcción de su planta de cerveza en el Municipio de Veracruz.

¿Cuántos empleos generará la construcción de Constellation Brands?

La obra tendrá una inversión de 1,300 millones de dólares y durante la construcción generará 2,000 empleos directos y 10 mil indirectos.

Enfatizó que el ramo de la construcción ve con optimismo que veracruzanos sean considerados por los inversionistas extranjeros, pues esto podría detonar la contratación de mano de obra, generando empleos para el sector.

Por el momento compensan con la iniciativa privada el trabajo que no tienen con los tres niveles de gobierno.

Citó de ejemplo que participan con la cadena Oxxo y también con Hutchison Ports.

“Eso ha ayudado a compensar la situación. Varios de los afiliados de la CMIC están afiliados al padrón de ellos”, comentó.

Por otro lado el empresario afirmó que las licitaciones de obra pública en el Estado de Veracruz son transparentes.

Explicó que muchas veces algunas empresas no logran cumplir con las bases de la licitación y no ganan concursos.

Sin embargo, la CMIC orienta y apoya a sus afiliados para que logren cumplir con los requisitos.

No me atrevería a usar el término favoritismo, en muchas ocasiones no hemos sido favorecidos, pero es un hecho de que cada quien habla del lado en el que se encuentra. Cuando hemos ganado alguna estamos muy bien, pero cuando no participamos te podría decir o se puede pensar que es porque se favorece a alguien más.

Insistió en que la CMIC capacita constantemente a los constructores para que puedan acceder a las licitaciones de los tres órdenes de gobierno.