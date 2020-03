Continúan robos a escuelas; planteles son saqueados y vandalizados

VERACRUZ, Ver.-Durante la madrugada de este lunes, la escuela primaria federal Doctor Gonzalo Aguirre Beltrán ubicada en el fraccionamiento Torrentes al norte de la ciudad de Veracruz, fue saqueada y vandalizada por delincuentes que se llevaron entre otras cosas, un equipo de sonido que había sido adquirido apenas en el mes de enero.

De acuerdo con la directora del plantel Lizeth del Carmen Isla Rodríguez, es el segundo robo que se presenta en lo que va del ciclo escolar, ya que en diciembre ocurrió el primero y los delincuentes se llevaron un botín de casi 40 mil pesos entre equipos y materiales.

Explicó que, en esta ocasión los delincuentes destruyeron paredes, puertas y ventanas con equipos especializados y dejaron daños materiales cuantiosos.

Precisó que cuando fue el primer robo se llevaron el equipo de sonido que había sido adquirido con muchos esfuerzos por los padres de familia, quienes tuvieron que volver a gastar para comprar otro y durante la madrugada de este lunes volvieron a robarlo además de que se llevaron ventiladores y otros materiales.

Es terrible lo que ocurrió, nos rompieron las paredes, la escuela es prefabricada hecha de unicel y otros materiales y quién sabe qué utilizaron para romper todo. Lo más triste es que se llevaron el equipo de sonido; no saben el esfuerzo que hacen los padres para que sus hijos tengan el equipo necesario.

Lo más lamentable, es que a pesar de las denuncias que se hicieron la primera vez, las autoridades no han dado con los responsables del robo.

“La vez pasada fui a presentar la denuncia, estuve dos horas en las oficinas de las Amapolas, dos horas después que tenía que ir a la zona norte y de ahí me mandaron a la Fiscalía hasta que se presentó la denuncia, pero a la fecha no han hecho nada, no repusieron nada y ahora es el segundo robo, la verdad es que no tiene ni caso presentar nada”, agregó.