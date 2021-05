Crearé empleos y dotaré de más agua a Xalapa: David

Tengo la experiencia para gobernar Xalapa y no tengo detrás a ningún partido que me controle aseguró David Velasco Chedraui, candidato de la coalición “Veracruz ¡Va!” a la presidencia municipal y añadió que, aunque su contraparte también ha gobernado Xalapa cuenta con un defecto: un partido que no lo va a dejar trabajar.

En entrevista para Diario de Xalapa, el empresario xalapeño aseguró que pondrá todos los aprendizajes obtenidos en su pasada administración a favor de la capital del estado y garantizó que se abocará en promover el empleo, realizar obras, elevar la seguridad, resolver el desabasto de agua, acabar con la corrupción y modernizar los trámites y servicios municipales.

“En mi caso somos muy autónomos y toda esa experiencia que ya tenemos la vamos a poder aplicar bien, mucho mejor. La gente necesita empleos, quiere ver más obras y mayor seguridad. Todo eso ya se hizo y lo vamos a impulsar nuevamente para que Xalapa vuelva a crecer”, indicó.

URGE EL EMPLEO, YA NO HAY QUÉ COMER

El candidato de la coalición que conforman el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), asegura que durante los primeros días de su campaña el mayor y más sentido reclamo es el de generar empleos para impulsar la economía de las familias xalapeñas. Señaló que esta necesidad ha llegado al punto de que la gente de las zonas más alejadas de la ciudad clama por trabajo “de lo que sea” porque necesitan llevar dinero a su casa. “En las zonas más alejadas la cosa está bastante crítica. Lo pongo así: ya no hay que comer’, la gente se me acerca y me pide chamba ‘de lo que sea’ porque necesitan llevar dinero a su casa”, dijo.

Velasco Chedraui reconoce que, aunque Xalapa siempre ha tenido muchas necesidades nunca al grado de la situación actual donde la gente no tiene ya que comer. “Creo que el ayuntamiento tiene parte de la solución a este problema”, reiteró.

Por ello, reconoce que uno de los primeros errores que hay que corregir en la administración municipal es dejar de regresar recursos que la federación envía para obras y acciones. Indicó que este fenómeno, que se ha presentado en el actual gobierno “es gravísimo” ya que se deja de invertir en obras que generan muchísimo empleo y de todo tipo. Apuntó que además de no verse reflejados en obra pública, el regresar recursos implica que “no se necesita” por lo que en los presupuestos posteriores el Gobierno Federal manda menos. “Hemos venido a menos cuando deberíamos ir exactamente al revés”.

Velasco Chedraui reconoce que, aunque Xalapa tiene una vocación estudiantil y burocrática, hay un potencial fuerte para crear industrias. Para ello, dijo, será necesario realizar el crecimiento de este sector hacia la zona de las congregaciones ya que la ciudad topó con en sus terrenos con los municipios de Banderilla, Coatepec y Emiliano Zapata. No obstante, dijo, en la zona de El Castillo, Tronconal y 6 de enero se pueden construir dos o tres accesos hacia el libramiento de Xalapa de tal suerte que la zona quede bien comunicada y que se libere a Lázaro Cárdenas del flujo vehicular. “Si se hacen unas entradas y se establecen parques industriales o centros de convenciones, porque ahí hay terrenos para Xalapa, se podría establecer una zona comercial- industrial muy competitiva y con accesos”, indicó.

Hay, además, dijo, un problema de burocracia para aquellas personas que quieran tramitar permisos de construcción o de comercio. Indicó que mientras que en su administración estos eran entregados en un plazo de 7 a 10 días, actualmente todo esto está tardando hasta un año. “No estoy exagerando, es un año que está tardando y en eso hay un problema gravísimo porque le deja de ingresar un recurso importante al ayuntamiento por estos permisos y también frenas la economía”.

Para esto, dijo, tiene el compromiso de que en Xalapa se puedan abrir negocios en menos de un día, es decir, que los permisos se entreguen de manera inmediata y de “buena fe” con la condición de que el empresario solvente el resto de requisitos y estudios que se requieren para cada rubro comercial en un plazo de un mes. “Es confiar de buena fe en los empresarios y si al mes no se presentan todos se revoca, pero mientras agilizarlos para garantizar que de manera inmediata se generen empleos y se esté comenzando a trabajar”, refirió.

MÁS RECURSOS E INTELIGENCIA PARA GARANTIZAR SEGURIDAD

Para David Velasco Chedraui, la seguridad es otro de los ejes fundamentales que se deben garantizar en Xalapa. Explicó que, aunque la creación de oportunidades de desarrollo y empleos ayudaría a disminuir los índices de delincuencia, hay otros puntos que se deben atender a fin de evitar que los delitos sigan cometiéndose en Xalapa.

En entrevista se pronunció a favor de las cámaras de seguridad ya que estas son usadas en múltiples ciudades no sólo para detectar hechos delictivos sino para dar con los responsables. “No es lo mismo que alguien describa la escena a que en la cámara se pueda confirmar la hora, la descripción y el vehículo usado, por eso son muy importantes las cámaras: que se tengan y se echen a andar”, dijo.

Además, aseguró que otro aspecto importante en la seguridad y que muy poca atención se le pone son los equipos de inteligencia. Indicó que actualmente hay fondos y recursos públicos con los que se pueden adquirir equipos tácticos y que durante su administración municipal se bajaron para comprarlos y ponerlos a la disposición del Gobierno del Estado.

“Como sabemos es más fácil y barato prevenir que estar corrigiendo. Ahorita yo de inteligencia no veo que se esté haciendo nada y es preocupante porque Xalapa ya se ubica en las ciudades más inseguras, en robo, secuestros y no vemos que se esté haciendo mucho para estos índices”.

Y es que, dijo, si se pretende llamar la atención de las empresas para que se establezcan en Xalapa es necesario apostarle a la seguridad. “Yo sé de muchos empresarios con cadenas minoristas en donde un día les roban y el otro también y esto ha mermado además el llamado ‘derecho de piso’ y esto inhibe a la iniciativa privada”.

Aunado a esto, el impulso al deporte y las actividades de esparcimiento para los jóvenes es otro punto a desarrollar para fomentar la seguridad. Apuntó que, aunque esto no se toma mucho en cuenta, está comprobado que baja la inseguridad. “Yo en lugares en donde hacía mis recorridos casi siempre se me acercaban jóvenes y me pedían espacios para hacer deporte y si se los habilitabas, en áreas verdes que muchas veces están abandonadas, bajaban la inseguridad de esa zona. Y si no les das esos espacios se ponen de ociosos y todos sabemos lo que provoca”.

GOBIERNO INTELIGENTE Y HONESTO

Entre sus propuestas, Velasco Chedraui contempla la modernización de Xalapa mediante un sistema de Ciudades Inteligentes. Esto implica digitalizar todo el ayuntamiento para que la gente no tenga que ir a formarse “hasta en tres” ventanillas para un solo trámite con el riesgo de no encontrar solución.

Con esto se elimina incluso la posibilidad de corrupción mediante las gratificaciones o moches a servidores públicos para agilizar un trámite. “Con las ciudades inteligentes todo va a estar digitalizado y eso va a permitir que desde tu casa u oficina puedas hacer trámites y servicios sin tener que ir a formarte al ayuntamiento”, apunta.

Aunque ya existe una aplicación digital en el Gobierno Municipal, la idea del candidato es reforzar a fin de que esta se convierta en un canal de comunicación directa entre los ciudadanos y su gobierno. Y es que, a través de ella se podrá denunciar baches, alcantarillas abiertas, luminarias fundidas y cualquier otra irregularidad todo con el compromiso de que en dos días quede resuelto. “Hay que dar el brinco como las ciudades que han sabido modernizarse”, precisó.

Sin embargo, no solo es necesario modernizar el gobierno sino también blindarse ante cualquier tipo de corrupción, apunta el empresario, por ello, de obtener el voto mayoritario en las urnas buscaría a los mejores perfiles xalapeños para integrar la contraloría. Y es que, dijo, esta acción le permitió que durante su pasada administración Xalapa se convirtiera en la administración más transparente de los 212 municipios veracruzanos.

Expuso que el problema es que hay muchas administraciones que se ‘vuelan las trancas’ y los alcaldes administran de manera irregular o meten a la ‘licuadora’ los recursos y después enfrentan problemas al estar solventando las irregularidades y desvíos de fondos. “En ese sentido creo que ya tenemos la madurez y la experiencia de haber estado, no digo que con eso vaya uno a ser infalible pero hemos aprendido de los errores y del trabajo. Quiero llegar a bajar recursos como debe ser y emplearlos como debe ser para que Xalapa nuevamente vuelva a crecer”.

SÍ SE PUEDE RESOLVER EL PROBLEMA DEL AGUA Y GENERAR OBRAS

Por último, respecto al problema de la falta de agua en Xalapa y los tandeos que año con año afectan a miles de familias xalapeñas, el candidato consideró que sí puede ser resuelto sin necesidad de invertir a corto plazo en proyectos de más de 600 millones de pesos que son más complicados de ejecutar.

Para eso, dijo, primero es necesario solucionar el problema de las fugas en la capital, y es que, actualmente el 50 por ciento del agua de Xalapa se va en estos problemas. Su propuesta, explica, es poner en funcionamiento un sistema de ‘tuzas’ que permitan ir quitando la tubería vieja y reemplazarla con una nueva sin tener que romper banquetas o pavimento. “Con esto se puede solucionar el problema del centro que son las más añejas”.

También, explica, se puede añadir a la planta potabilizadora un módulo más y pasar de tratar mil litros por segundo a mil 500 litros por segundo donde aumentaría de manera importante el flujo de agua a Xalapa. Además, dado que los tanques no están bien sectorizados ni bien balanceados, se debe redistribuir el agua hacia otras zonas a través de válvulas.

Velasco Chedraui propone también aprovechar el agua que tiene Xalapa en el subsuelo mediante la construcción de tanques elevados puestos en lugares estratégicos. “De esta forma quitas los tandeos sin dejar de lado el ir analizando proyectos más fuertes para no solamente resolverlo a corto plazo sino ir dejando un colchón para que no se sufra al poco tiempo. Estos si son seguros y a costos bajos”, precisó.

El candidato reconoce que la gente quiere ver traducidas sus aportaciones en algo tangible, que se vea y eso son las obras públicas porque con los recursos bien empleados se puede generar más. “Hay que hacer obra que beneficie a Xalapa, desde las grandes que benefician a miles de ciudadanos hasta las pequeñas que inciden en la gente de una calle o colonia. Todas transforman para bien la vida de los xalapeños”, concluyó