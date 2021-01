Cruz Roja se enfila a crisis ante falta de colectas

VERACRUZ, Ver.- Aunque la pandemia de Covid-19 causó un impacto fuerte a las finanzas de la Cruz Roja delegación Veracruz, esta ha logrado sortear la crisis con las cuotas de recuperación que ingresan a través de servicios complementarios de hospitalización y estudios clínicos, indicó el presidente del patronato de administración, Oswaldo Ficacci Figueroa.

En entrevista, señaló que a diferencia de otras delegaciones de la Cruz Roja en el país, en donde la colecta es el principal ingreso para mantener servicios de ambulancia y primeros auxilios, en Veracruz se cuenta con un hospital e instalaciones donde se ofrecen servicios de análisis clínicos a bajo costo.

“Sí hay problemas financieros, es una realidad, no están alcanzando los recursos de las cuotas de recuperación para sufragar todos costos, tampoco se tuvieron recursos por la colecta porque no hubo colecta, pero la fortaleza de la institución es diferente a otras delegaciones porque hay ingresos complementarios”, dijo.

No obstante, aseveró que de mantenerse la crisis económica en un mediano plazo podría comenzar a generar mayores afectaciones para la operación de la institución en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, como ha pasado en otras partes del país.

“De seguir la pandemia como va, de no reactivarse la economía, tarde o temprano tendremos que enfrentar otra serie de decisiones más fuertes, pero hasta ahora estamos operando bien, prestando servicio de socorro a la comunidad que es prioridad para la Cruz Roja en el país”, adelantó el empresario.

Ficacci Figueroa dijo que el impacto de la crisis económica dejó un déficit de 3.5 millones de pesos en los ingresos que percibe la delegación de la Cruz Roja en Veracruz a lo largo del 2020, debido a la pandemia.

Sin embargo, hasta el momento no se ha suspendido ningún tipo de servicio ni se han realizado recortes de personal, opción que se plantea como una última alternativa para los directivos de la benemérita institución. “Se suspendieron los servicios a la comunidad por tema de sanidad, para proteger a las damas voluntarias y al personal, pero no fue un tema financiero, sino más para proteger a nuestra gente”, declaró.

El presidente del Patronato de la Cruz Roja en Veracruz indicó que por ahora no existe información sobre la colecta anual para este 2021, pero la institución realiza gestiones permanentes con empresas de la iniciativa privada para recibir donativos que se suman a los ingresos de operación.

NO HAY RECURSOS PARA ATENDER NECESIDADES

CÓRDOBA, Ver.- Teme la Cruz Roja delegación Córdoba que este 2021 no se realice la colecta anual, lo que significa que no existan los recursos económicos suficientes para las diversas necesidades con las que cuentan, pues cada uno de los traslados o de las atenciones brindadas les representan gastos, sin embargo no dejan de acudir a los llamados.

En entrevista telefónica con Héctor Luis Solís Flores, coordinador de socorros y rescates de la instancia, expresó que debido a la pandemia no saben si este 2021 se realice la colecta y cada año la meta económica es de un millón de pesos; en el 2019 se llegó con los donativos de benefactores y empresarios que las Damas del Voluntariado lograron conseguir.

Cabe hacer mención que la colecta se realiza en el mes de marzo o abril, sin embargo no se sabe nada sobre este tema por el momento.

Cuestionado sobre cómo están solventando los gastos, recalcó el tema del apoyo de los benefactores y empresarios, pero dio a conocer que cada una de las salidas que realizan les cuesta una inversión en gasolina, sin embargo, esto no los detiene en su labor de ayudar a la ciudadanía y acuden a cada llamado, “cuando vamos a cubrir un servicio y que en ocasiones no era necesaria la ambulancia, o ya se retiraron del lugar, fue falsa alarma mientras tanto el consumo de gasolina fue hecho y con esto no digo que dejemos de atender los llamados”.

Aproximadamente en una atención para una personas que tiene gravedad media o alta se llevan alrededor de 2 mil pesos, pues se contabiliza la gasolina, insumos y material médico como gasas, vendas, sueros con su equipo completo y tela adhesiva, entre otros artículos médicos, expuso.

Solís Flores dijo que en promedio llegan a tener 10 servicios por día y estos multiplicados por los gastos que generan se hace una cantidad de dinero fuerte en un solo día.

“Es una tasa media, porque a veces hay traslados del IMSS al Civil Yanga y pues aquí solo gastar gasolina, en los traslados programados cuando llegan a solicitarlo se le pide una cuota de recuperación que es un donativo para recuperar los gastos de gasolina”.

Por otro lado, expresó que las ambulancias y su mantenimiento generan gastos y al menos una de las unidades lleva tiempo en el mecánico, pues el problema del motor no saldrá barato y económicamente hablando la delegación de la ciudad, no está bien.

Cuentan con cinco ambulancias y una unidad de rescate urbano, para no desgastar los vehículos al mismo tiempo, 2 están en reserva por si alguna se llega a descomponer o se requiere un refuerzo , las otras tres se tienen una para cada turno, es decir, mañana, tarde y noche.

Finalmente, dijo que están en espera de la respuesta del gobierno y de su sede nacional para que los paramédicos de las Cruz Roja del estado puedan ser vacunados contra el Covid-19, pues ellos también acuden a los llamados de emergencia cuando se trata de atender sospechosos o casos confirmados.

FONDO AYUDA A HACER FRENTE A LA CRISIS

ORIZABA, Ver.- A pesar de la crisis económica que ocasiona la pandemia por el SARS-CoV-2, la delegación de Cruz Roja de Orizaba funciona normalmente y sin problemas económicos, gracias a que cuenta con un fondo que le permite hacer frente a los efectos de la crisis de salud.

“Gracias a Dios la estamos pasando bien”, dijo Xóchitl Sosa de García, presidenta de la misma, quien apuntó que la institución sigue brindando el servicio en caso de alguna emergencia por accidentes, pues para eso fue creada. Subrayó que los servicios de emergencia por accidentes no se cobran, lo que sí se cobra son las curaciones que ahí se realizan, pues deben recuperar el costo de los insumos que se utilicen. Cubrir un solo servicio a la Cruz Roja le representa un gasto de por lo menos mil 500 pesos y recordó que la benemérita institución no recibe recurso de gobiernos.

Local Xalapeños "ocultan" a sus pacientes con Covid-19: Cruz Ámbar

Con el fondo que tienen han podido solventar los gastos que genera la operatividad de la delegación, desde el pago de servicios como luz y teléfono hasta el pago de seguro de las ambulancias y la nómina. El servicio que sí cobran, apuntó, es el traslado de pacientes, de domicilio a hospital, pues le representa un gasto en gasolina, además del desgaste de la ambulancia. “Por muy pequeña que sea la delegación genera gastos y tiene que recibir mantenimiento diario, por eso siempre hay que estar pendientes”, indicó. Enfatizó que, no atienden a personas que presentan algún síntoma de Covid-19, pues no cuentan con la infraestructura ni el personal para dar ese tipo de atención, y enfatizó que para recibirlos están los nosocomios donde sí hay unidades de atención especializada.

Gracias a ello y a que siguen todos los protocolos de higiene establecidos, el personal se mantiene libre de esta enfermedad.

