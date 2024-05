Veracruzanos han sido olvidados; ya no quieren la vieja política, afirma Dante Delgado

El candidato al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Morales, afirmó que tiene por objetivo atender las problemáticas de Veracruz con propuestas concretas y reales.

En entrevista, realizada en las instalaciones de Diario de Xalapa, el candidato señaló que ya ha recorrido los 19 Distritos locales y los 30 Distritos federales, donde ha conocido las necesidades directas de la ciudadanía. “Movimiento Ciudadano es un partido que ha ido creciendo, es un partido que sabe ganar elecciones”, dijo.

Consideró que la oposición representa la vieja política que “ya nadie quiere”, debido a que por muchos años se han dedicado a obtener privilegios y mantenerse en el poder.

“Buscan mantenerse, servirse y recibir privilegios, pero nosotros vamos a servir al pueblo con propuestas, con trabajo, con honestidad”, expuso.

El PRIAN gobernó y lo hizo mal: Dante Delgado

Refirió que la población de todos los espacios de Veracruz ha sido olvidada y, además, afectada con la falta de acciones, proyectos y desatenciones de las autoridades.

“El PRIAN ya gobernó y lo hizo muy mal, además de que se tiene un Morena que no tuvo excusas y la verdad es que la gente se siente abandonada, totalmente, hay hambre, las familias no tienen nada en la mesa”, dijo.

Señaló que hay muchas familias separadas, ya que más de 2 millones de veracruzanos han salido del estado en los últimos años para buscar oportunidades laborales en otros estados.

“Quedan familias fracturadas, hay desintegración, vemos cómo la escala de valores, la educación de esa juventud que se queda con una familia dividida nos ha traído como consecuencia que las personas comienzan a delinquir, el problema es que se haga la primera vez, pero después se cometen más”, expuso.

El candidato al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Morales

Destacó que ante ello se promueve la generación de una Policía de proximidad, cuyos elementos tengan buenos salarios, herramientas adecuadas y la capacitación correspondiente.

“Los otros candidatos promueven la creación de cárceles gigantes, nosotros proponemos que no haya delito, que las cárceles estén vacías porque haya una educación, civilidad e integración familiar, todo esto se gana con valores y con policías de proximidad preventivos”, comentó.

Dante Delgado habla de los Programas Sociales

El candidato destacó que los programas sociales se generaron con los votos de Movimiento Ciudadano, ya que se considera que son necesarios y que deben ser otorgados a los sectores más vulnerables.

“Los programas sociales son de la izquierda y se generaron para que el gobierno respondiera a las necesidades del pueblo, es una lucha que ha costado hasta vidas humanas y que hoy quienes lucharon para que no se mal utilizaran esos beneficios los están politizando habla muy mal de sus valores”, expuso.

Recordó que mediante el proyecto Plan 500 se busca que las personas ganen por lo menos 500 pesos diarios, lo que permitirá que se atiendan varias problemáticas.

“Se legislará para los más de 5 millones de personas que viven en la pobreza, son acciones que le corresponden al Ejecutivo y el Legislativo”, dijo.

Destacó que en la entidad existe una falta de oportunidades, "Veracruz lo tiene todo, tiene recursos naturales, agua, tierra fértil, tenemos hasta petróleo, en la entidad empresas locales no están haciendo lo que les corresponde".

El candidato destacó que los programas sociales se generaron con los votos de Movimiento Ciudadano

Campaña política de Dante Delgado

Delgado Morales aseguró que los eventos masivos y campañas políticas de la oposición son muy costosas, por lo que siempre es necesario preguntar quiénes las pagan. “Además, se sube el candidato a dar cátedra de que conoce todos los problemas y tiene todas las soluciones cuando la realidad es otra”, dijo.

Refirió que ante ello los candidatos de Movimiento Ciudadano decidieron realizar campañas caminando y atendiendo de manera directa las propuestas de la población. “Nosotros tenemos una alta escucha, los problemas se resuelven de manera local, así nos dedicamos y no es de ahorita, llevamos varios años caminando y el que pregunta y escucha no lo cuestiona”, manifestó.

En su opinión, las elecciones arrancaron muy grises, pero llegó Movimiento Ciudadano y comenzaron a subirse. “Después de haber sacado al PRIAN del gobierno y observando las acciones de Morena la gente está desilusionada, pero se ve un despertar con los candidatos naranjas y en todas las encuestas vamos creciendo y la oposición va en caída libre”, expresó.

¿Cómo ha sido la participación de Dante Delgado en la política?

Aunque destacó que esta es la primera vez que es candidato a un cargo de elección popular, desde el año de 1997 con la creación de la asociación política nacional, en la generación de las actas y asambleas para la constitución del partido político nacional, en ese entonces Convergencia por la Democracia.

“Hemos participado en las elecciones del 2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2010, pero tras bambalinas, pero al ver el deterioro en el que se encuentra el país fue que decimos participar desde acá”, expresó.

Puntualizó que cuenta con experiencia en el trabajo político tanto en Veracruz como en Jalisco y otros puntos del mundo.

Aunque destacó que esta es la primera vez que es candidato a un cargo de elección popular, desde el año de 1997 con la creación de la asociación política nacional

“Vemos que las cosas son posibles, que el desarrollo, el progreso y la mejoría en la salud son posibles, la mejora en la economía es posible, pero hay que quererlo, hay que estar preparados y querer. Los otros quieren servirse y nosotros servir, es el mismo verbo, pero lo ocupan de manera diferente, tenemos que dar la cara por todos los veracruzanos”, manifestó.

Consideró que uno de los principales errores que cometen los políticos es pensar que ser electos por la ciudadanía es un premio, pero se trata de una amplia responsabilidad.

“Se deben tener ganas de servir y eso es lo que hacemos nosotros, por eso es que la gente confía en Movimiento Ciudadano, nosotros estamos comprometidos con mejorar las condiciones de la población”, expuso.

Acercamiento de Movimiento Ciudadano con los jóvenes

El candidato recordó que entre las propuestas del partido naranja se encuentra mejorar la calidad de vida de los jóvenes, sector que no ha sido escuchado por las autoridades.

Ante ello, manifestó que se pretenden generar acciones de mejora salarial para este sector, impulsar las energías renovables, la ciencia, los proyectos tecnológicos y abrir un mayor número de empleos.

“Creemos que el mundo no nos fue heredado, sino que es prestado por nuestros hijos y nuestros nietos, por eso ponemos a los niños y a las niñas al centro, precisamente los otros partidos se están repartiendo el pastel como si nunca se fuera a acabar, como si fueran a ser eternos”, expresó.

Destacó que el sector joven rechaza al PRI y al PAN, además de que Morena no les brinda posibilidades de crecimiento económico.

“Se sentían apáticos, pero cuando ven un proyecto que sí los incluye, que sí piensa como ellos, que sí está pensando en ello, aceptan el proyecto, con el candidato Jorge Álvarez Máynez se ven identificados, por eso es que estamos creciendo en las encuestas. La vieja política la rechazan y Morena no da el ancho para las nuevas generaciones”, mencionó.

Resaltó que un 40 por ciento de la Lista Nominal está compuesta por jóvenes, sector de la población que puede definir las elecciones del país y el estado.

El candidato recordó que entre las propuestas del partido naranja se encuentra mejorar la calidad de vida de los jóvenes, sector que no ha sido escuchado por las autoridades

Ser hijo de Dante Delgado Rannauro es un orgullo, afirma

El candidato aseguró que ser hijo de Dante Delgado Rannauro siempre será un orgullo, dado que su padre es ejemplo de la manera en que se debe utilizar la política para ayudar.

“Tiene sus pros y sus contras, al final yo, Dante Delgado, quiero servirle a Veracruz y el tener el ejemplo me enorgullece, el llevar el nombre de mi padre, hay gente que dice que esto te ayuda y otras personas dicen: el papá no me cae bien y ni me conocen”, expresó.

Refirió que una vez que la ciudadanía lo conozca decidirá en las urnas la decisión que tome sobre sus propuestas y su trabajo.

“Desde pequeño tuve la oportunidad de estar en Xalapa, en mis vacaciones, en mis fines de semana, muchas veces era con mi madre yendo al DIF, a las casas hogares, a los albergues, a muchos lugares vulnerables, vi cómo hay gente que no tiene nada y cómo puedes hacer algo, me sembraron una responsabilidad social, desde quien tiene la posibilidad de ayudar, tiene la responsabilidad de servir”, opinó.

Destacó que muchas de las obras que existen en Veracruz fueron hechas durante el tiempo que su padre estuvo al frente del gobierno del Estado, lo cual es signo de orgullo.

