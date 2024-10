Rinconada, pueblo sin ley para motociclistas; hay hasta tres accidentes al día

EMILIANO ZAPATA, Ver.- Al menos tres accidentes de motociclistas ocurren al día en Rinconada a causa de la velocidad excesiva, la falta de experiencia y la nula vigilancia de autoridades de vialidad, señala el agente municipal de ese poblado, Rafael Gerson Huerta Díaz.

En ese lugar es común ver a motociclistas cometer un sinnúmero de faltas de vialidad, principalmente por andar sin casco, manejar en sentido contrario, conducir con temeridad y llevar a más de dos acompañantes, incluso con bebés.

Además, también se ven adolescentes que pasan a toda prisa en motocicleta, sin tomar en cuenta los señalamientos y topes.

Conductores no siguen ninguna ley vial, lo que los pone en peligro / Foto Ricardo Martínez/ Diario de Xalapa

En Rinconada no hay vigilancia de Tránsito Estatal y la Guardia Nacional, según habitantes, no les llama la atención a los motociclistas, ni los sanciona.

"Autoridades no ponen orden"

El agente municipal sostiene que han hecho llamados a la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial y al Ayuntamiento de Emiliano Zapata para que se ponga orden y se eviten más accidentes.

Aunque oficialmente no hay un registro de motocicletas en Rinconada, el agente municipal presume que hay alrededor de mil 500 que circulan a diario por las calles de esa población , en donde habitan casi 13 mil habitantes.

"Andan sin licencia, sin casco y no hay presencia de autoridades de vialidad; hemos pedido que venga Tránsito, pues se ha realizado solicitud oficial, pero no hemos recibido respuesta", agrega.

En caso de accidentes, las corporaciones de emergencia más cercanas se encuentran en Cardel, del municipio de La Antigua y en la cabecera municipal de Emiliano Zapata; el apoyo puede tardar de 20 a 30 minutos, señala.

Han ocurrido muchos accidentes y algunos motociclistas han fallecido, porque como no hay señalamientos de vialidad, también abusan de la velocidad

La última muerte relacionada con motocicletas ocurrió hace cuatro meses, aproximadamente, cuando una joven chocó y perdió la vida en la carretera a Xalapa, puntualiza.

Indican que se ha pedido intervención de autoridades para poner orden / Foto Ricardo Martínez/ Diario de Xalapa

"Es un pueblo muerto; no pasa nada", dicen motociclistas

Al tratar el tema con motociclistas, dijeron que Rinconada "es un pueblo muerto" y que por ello pueden andar sin protección por las calles, incluso por la carretera libre a Veracruz y Xalapa.

Manifiestan que debido a que la mayoría de automovilistas y transportistas prefieren usar el libramiento, "en Rinconada no pasa nada" y que por ello andan en moto con mucha confianza.

Carolina usa una motocicleta a diario y aunque reconoce que tiene "un buen casco", agrega que solo lo usa cuando sale a carretera.

"Así se anda por acá, está tranquilo y pues no, no me da miedo, pues es un pueblo muerto", agrega.

Rafael Gerson Huerta Díaz, agente municipal / Foto Ricardo Martínez/ Diario de Xalapa

Otro motociclista coincide con ella y dice que "todo depende de cómo se maneje, pues no todos andamos igual".

Mientras tanto, empleados de una funeraria de Rinconada señalan que los accidentes de moto son constantes y que algunos suelen terminar en muertes.

Los accidentes de moto de mayor gravedad suceden en la desviación al libramiento de Rinconada y en las salidas a Xalapa y Veracruz, aseguran.

También agregan que los papás y las mamás deben ser considerados y reconocer que exponen a sus hijos, pues hay casos en los que las motos son manejadas por adolescentes no mayores de 14 años.

