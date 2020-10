Cuidado: las estafas telefónicas están en aumento

Xalapa, Ver.- Los delincuentes no se han quedado en el pasado y se han modernizado, ahora en un mundo cada vez más virtual, los amantes de lo ajeno se han hecho expertos en estafar a las personas a través de los medios electrónicos, ya sea a través de una computadora o un celular.

Seguramente si tienes una tarjeta de crédito o débito te han llegado algunas llamadas a tu celular o teléfono fijo de personas desconocidas que te dicen que son representantes de alguna institución bancaria o cadena comercial y te suelen pedir datos personales, ¡Mucho ojo! Podrías estar a punto de ser una víctima más de Vishing.

Local Robos hacen sufrir a veracruzanos; 44 mil 619 en 20 meses

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alerta a los usuarios de tarjetas crediticias sobre estos delitos que van en aumento en el país.

A través de su portal electrónico www.condusef.gob.mx se informa que existen delincuentes que hacen llamadas y simulan ser empleados de algún banco o empresa de cadena comercial, y explican a las víctimas que tiene supuestos “cargos irregulares” o que se requiere “actualizar la información” de la cuenta.

Otro de los argumentos utilizados por los estafadores es que indican que operó una devolución a tu favor, ya sea por el cobro indebido de un seguro o por compras que detectaron no realizaste y ahí se aprovechan para, según ellos, iniciar un trámite para realizar la devolución del importe a tu número de cuenta, por lo que te pedirán que confirmes el número de tu cuenta bancaria o de la cadena comercial mencionada.

Funcionarios de la Condusef han informado que, de acuerdo a reportes de algunas víctimas de este tipo de fraudes, los defraudadores suelen ser amables e informan los últimos cuatro números de la tarjeta de crédito, para que el afectado rectifique o les dé el número completo y correcto de la cuenta.

Fotos: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Explican que la mayoría de estos delincuentes estudian perfectamente sus discursos, y tiene la habilidad para poner en crisis a las personas con argumentos en los cuales exponen que si no otorgas la información solicitada se le realizaran cargos no reconocidos y no se podrá resolver el problema, es ahí donde las víctimas suelen caer y dan sus datos personales.

Es por ello que a través del portal electrónico de la comisión, se informa como actuar en caso de estar en una situación de esta naturaleza. Lo primero que recomiendan es mantener la calma y no alarmarse ante las intimidaciones o insistencias de los estafadores,

En este tipo de delitos, son muy hábiles y usan técnicas alarmistas o solicitudes urgentes de información

Exponen funcionarios de la Condusef

De igual forma se pide no proporcionar ningún dato, colgar la llamada de forma inmediata y llamar de forma directa a la institución bancaría o la cadena comercial para verificar los hechos.

Se deja en claro que tanto instituciones bancarias como empresas comerciales, nunca van a solicitar datos financieros o números de tarjeta de crédito por teléfono, cuando no seas tú quien realice el trámite de forma directa.

En caso de ser víctima de este tipo de delitos, se recomienda acudir a las instancias correspondientes para interponer una denuncia de los hechos, además en caso de pérdida y rodo de identificaciones virtuales (contraseñas, cuenta bancaria, entre otros datos confidenciales) se debe reportar a las instituciones para evitar fraudes.