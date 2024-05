"Los delincuentes sufren delirio de persecución": Cuitláhuac García

Xalapa, Ver.- "Los delincuentes sufren delirio de persecución" afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez luego de la conferencia de prensa que ofreció Miguel Ángel Yunes Márquez en la que señaló una persecución judicial contra él y ocho candidatos de la alianza Fuerza y Corazón por México y Veracruz, por parte del actual gobierno del estado.

En conferencia de prensa de este lunes, el mandatario estatal refirió que en Veracruz la gente los conoce muy bien y es lamentable que quieran hacerse candidatos para que no los atrape la justicia, y ahora se hagan víctimas de una inexistente persecución política.

“He sido respetuoso en mi carácter de ejecutivo del estado y nuestro sistema democrático, nosotros sí impulsamos la democracia en el país, luchamos por que se siga forjando. Se robaron el dinero de las cámaras de seguridad, se comprobó, se demostró y un tribunal ejecutó sentencia de inhabilitación por los montos”.

Además, refirió que la Auditoría Superior de la Federación interpuso la denuncia 114/2019 ante la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera hizo lo propia con la denuncia 918/2020, también ante la FGR.

“Que no desvíen la atención, son perdedores, ese cuento de que son víctimas nadie se los cree, ni amarrarse el dedo les va a funcionar, el pueblo sabe bien quienes son los de ese clan de un solo apellido”.

Además, dijo que el que nada debe, nada teme por lo que no hay temor de que haya denuncias en su contra.

"El que nada teme, así que todas las denuncias hacia un servidor, adelante, todas. Así que no tengo ningún problema, no solamente de ahora los actores, algunos actores políticos ya muy bien conocidos, y sí es muy importante aclarar mi parte, porque se me quiere acusar y señalar, porque no solamente estos personajes hoy, sino también, me parece que fue ayer o antier, dieron hasta conferencia de prensa con un líder nacional".

Expuso que, aunque no está inmerso en los temas electorales y no se va a meter, escuchó la conferencia, "no sabía que ese partido tenía tantos delincuentes postulados como candidatos. De pronto sacan la lista y dicen, somos tantos, yo ni sabía que los habían puesto como candidatos a tanto delincuente. Bueno, pues qué bueno que lo aclaran ante los electores, que traen presuntos delincuentes como candidato".

Gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirma que "el que nada debe, nada teme"

Remarcó que los candidatos de oposición traen el “cuento” de que ellos son las víctimas cuando son verdaderos ladrones.

"Delincuentes de cuello blanco, nota aparte, los corruptos que nos gobernaron antes, una vez que se llenaron los bolsillos de dinero, que se hicieron inmensamente ricos, ahora traen el cuento de que ellos son las víctimas cuando son verdaderos ladrones, con perdón para los roedores".

Y agregó: “Nada más hay que preguntarse quién vivió tantos años en el extranjero, gozando de los millones que se robaron cuando gobernaban, que incluso uno de ellos no pudo ser candidato hace poco, por vivir tanto tiempo fuera del país. Nuevamente, esos personajes creen que van a engañar, ahora haciéndose las víctimas”.

Remarcó que la población los conoce muy bien y sabe que ahora “el ladrón y el ratero a su lado, quieren hacerse candidatos para que cuando los atrape la justicia, se hagan las víctimas de una inexistente persecución política”.