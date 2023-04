¿Conoces la CURP no binaria? Un paso más hacia la inclusión efectiva

Adolescente promovió un juicio de amparo luego de que su preparatoria se negara a reconocer su Clave Única de Registro de Población (CURP) no binaria. El proceso legal, llevado por la Clínica de Litigio Estratégico Transformaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, es contra la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y particularmente en contra de la escuela en la que estudia la persona adolescente no binaria.

Irvin Bonilla, co-coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico, narró que en septiembre de 2022 se logró que una persona adolescente no binaria obtuviera por vía administrativa su acta de nacimiento y la CURP adecuadas en función de su nombre e identidad de género.

¿Cuál es la característica de la CURP no binaria?

Sin embargo, la CURP a diferencia de las que son binarias, que en la clave alfanumérica integran una M de mujeres o una H de hombre, en el caso de personas no binarias se incorporó una X; lo que ha causado algunos problemas de reconocimiento en los sistemas de registro.

“Esto nos ha llevado a que el camino para esta persona no binaria sea tortuoso porque no solamente basta con el acta de nacimiento; es decir, hay que hacer la adecuación de los documentos de identidad de género cuando se agotan en un procedimiento de identidad autopercibida, tiene que ser integral, esto es que tiene que abarcar todos los documentos con los que la persona se individualiza, se representa y es identificada y que la hace irrepetible”.

Así, expuso que es común encontrarse con que los sistemas de las diversas instituciones no están actualizados para que puedan reconocer este tipo de CURP.

En el Registro Nacional de Población (RENAPO), explicó, se tiene la actualización del sistema y no hay ningún problema, tan es así que se pueden emitir las CURP, pero para adecuar los documentos escolares como el certificado de primaria, secundaria y bachillerato, no se ha encontrado la empatía ni la voluntad de las instituciones de poder adecuar sus sistemas de forma rápida y expedita con la finalidad de garantizar la identidad de género de las personas no binarias.

Esto, añadió, provocó que interpusiera un juicio de amparo contra la Secretaría de Educación de Veracruz y particularmente en contra de la propia escuela en la que estudia esta persona adolescente su bachillerato porque se ha negado a adoptar las medidas para asegurar que se respete la identidad de esta persona adolescente.

La UV, muestra voluntad e inclusión efectiva

Una situación distinta, explicó, se dio con la Universidad Veracruzana que, tras lanzar la convocatoria para el examen de ingreso a la licenciatura, pues, aunque al inicio, al ingresar la CURP, la pantalla arrojaba que ésta no era válida porque no reconoce la X que pone el RENAPO como su criterio de identidad de género, lo solucionaron casi de inmediato.

“A diferencia de todas las demás instituciones, a través de la Clínica de Litigio Estratégico Transformaciones Jurídicas hicimos la gestión, presentamos a la Universidad Veracruzana a la Rectoría, al secretario académico de la UV, una solicitud para que se tomaran todas las medidas necesarias para garantizar el acceso al registro en condiciones de paridad de esta persona adolescente no binaria, este documento lo firmó tanto la persona interesada como sus padres porque recordemos que todavía no adquiere la mayoría de edad”.

Destacó que la Casa de Estudios, dio una respuesta sumamente pronta, pues fue en cuestión de días que les atendió, resolvió y realizó las modificaciones del sistema necesarias para que esta persona pudiera registrarse a través de su CURP.

Lo anterior, subrayó, es sumamente plausible para la universidad porque aborda un tema de inclusión efectiva, de ajuste a las realidades de las disidencias sexuales y de las minorías y derriba los criterios enquistados sobre el binarismo de género.

“Pero sobre todo manifiesta la voluntad que tienen las autoridades universitarias de lograr esta inclusión que tanto se ha pugnado en otras dependencias. No quiero decir que una golondrina haga primavera, pero creo que sí es de reconocer a la Universidad Veracruzana la efectividad con la que resolvió. Lo vemos con muy buenos ojos, el hecho de que la universidad garantice a través de medidas efectivas esta inclusión”, detalló.