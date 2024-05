Denuncia despido injustificado de Política Regional de Veracruz-Boca del Río

Veracruz, Ver.- Jesús Zarate Hernández, quien se identificó como extrabajador de Política Regional de Veracruz-Boca del Río, denuncia ser víctima de despedido injustificado supuestamente por no querer participar en los recorridos de campaña de las y los candidatos de Morena y por hacer comentarios negativos en contra del gobierno del Estado en redes sociales.

Zarate Hernández, acusa haber recibido una primera acta la semana pasada en la que él pedía su baja de la Secretaría de Gobierno, a lo cual se negó rotundamente por considerarlo una arbitrariedad.

Posteriormente el lunes 20 de mayo le llegó otro documento de la ciudad de Xalapa en el que se le notificó que le fue rescindido su contrato, sin tampoco haberlo firmado.

¿Jesús Zarate interpondrá denuncia por presunto despido injustificado del gobierno del Estado?

Jesús Zarate señala que ante ello procederá legalmente en próximos días, porque tampoco le dieron su finiquito correspondiente.

“A lo cual yo les dije mi finiquito o me dijeran el motivo por el cual, en días pasados el representante que se encuentra aquí, Rodolfo Cupido me dijo que su jefe inmediato, le había dicho que porque yo le estaba pegando en las redes sociales al gobierno del estado y tampoco quería caminar con ellos ahorita en campaña, ya que nosotros trabajamos de lunes a lunes, entonces el día de ayer me notificaron, no he firmado, entonces considero que es un despido injustificado”, platica.

En rueda de prensa, asegura que entró a trabajar a este departamento el pasado 3 de julio del 2017, y cuatro meses después le diagnosticaron diabetes.

Pese a esta situación, siempre se distinguió por no tener ni una sola falta y ni llegar tarde a su horario de trabajo.

“Pero esto tiene un trasfondo diferente, aquí las personas llegan tarde, se van temprano porque tienen que ir a caminar a las campañas y quien no lo hace, pues no me tocó, además que dicen que supuestamente yo había golpeado al gobierno, como no me enseñaron nada y no quise firmar la renuncia que yo se supone había redactado, me trajeron la baja definitiva, ya no te pagan a partir de esta quincena”, comenta.

El entrevistado asegura que interpondrá una denuncia ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA), que es la instancia que le corresponde a los trabajadores del estado.

Al menos en esta área, se trata del único caso de despido injustificado, aunque se sabe de otras áreas en donde también están realizando estos despidos supuestamente por parte del titular de la Secretaría de Gobierno, Carlos Juárez.