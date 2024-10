De la inseguridad a la aceptación; xalapeñas reflexionan sobre el envejecimiento

Las mujeres, sin importar su edad, enfrentan prejuicios y desafíos vinculados a las expectativas sociales y su autopercepción. Al reflexionar sobre el proceso de envejecer, muchas destacan cómo estos estigmas y preocupaciones personales las han llevado a priorizar su salud emocional y física, dejando atrás los estándares de belleza impuestos por la sociedad.

En Veracruz residen 4 millones 190 mil 805 mujeres, lo que representa el 52 por ciento de la población total, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los grupos de edad más numerosos son: el de 20 a 29 años, con 615 mil 772 mujeres; el de 30 a 39 años, con 604 mil 898; y el de 40 a 49 años, que suma 566 mil 372 mujeres.

¿Cuántas mujeres de mayor edad hay en Veracruz?

En cuanto a las mujeres de mayor edad, el grupo de 50 a 59 años incluye a 477 mil 026 personas; en el de 60 a 69 años se encuentran 333 mil 353 mujeres; el grupo de 70 a 79 años está compuesto por 184 mil 494 mujeres; y en el de 80 años y más hay 101 mil 957 mujeres.

Este panorama demográfico refleja cómo las mujeres en diversas etapas de la vida enfrentan desafíos asociados al envejecimiento, pero también la oportunidad de reconfigurar su autopercepción.

Al reflexionar sobre el proceso de envejecer, muchas destacan cómo estos estigmas y preocupaciones personales las han llevado a priorizar su salud / Foto: David bello / Diario de Xalapa

Estigmas y prejuicios

En entrevista con Aridai Patricio Limón, psicóloga clínica y experta en atención a adolescentes, jóvenes y adultos, se abordan los retos y oportunidades que enfrentan las mujeres a medida que envejecen, sobre todo en relación con las expectativas sociales y su autopercepción.

La psicóloga señala que el envejecimiento femenino sigue cargado de estigmas. Frases como “la edad de la mujer no se pregunta” evidencian el temor a hablar sobre la vejez. Además, la sociedad asocia ciertas edades con la maternidad y el riesgo biológico, lo que genera ansiedad.

La presión social hacia las mujeres es notable: se espera que sean madres, exitosas en su profesión y emocionalmente equilibradas. Esta sobrecarga puede desencadenar frustración y ansiedad.

¿Cuáles son algunas preocupaciones de las mujeres sobre el envejecimiento?

Entre las preocupaciones más frecuentes, muchas mujeres expresan inseguridades respecto a su apariencia: “Me siento fea”, “Ya no le voy a gustar a mi pareja”, “¿Quién me va a mirar?”. Estas inquietudes impactan negativamente su autoestima y les generan frustración al no alcanzar ciertos estándares personales y sociales.

La presión social hacia las mujeres es notable: se espera que sean madres, exitosas en su profesión y emocionalmente equilibradas / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

La psicóloga aclara que estos problemas no desaparecen con la edad. A lo largo de la vida, las mujeres enfrentan diversas presiones: desde concluir estudios hasta formar una familia, perpetuando un ciclo de estrés.

¿Qué opinan mujeres de Xalapa sobre el envejecimiento?

En una consulta realizada a un grupo de mujeres en Xalapa, varias reflexionan sobre el proceso de envejecer. Cada vez más priorizan su bienestar emocional y físico sobre los estándares de belleza impuestos por la sociedad.

Más mujeres recurren a la terapia para cuidar su bienestar, desafiando las normas sociales y familiares / Foto ilustrativa David Bello / Diario de Xalapa

Raquel Mendoza ofrece dos perspectivas sobre el envejecimiento: una relacionada con la salud y otra con lo social, que a su parecer, están interconectadas. "Desde el punto de vista de la salud, envejecer implica una disminución natural de las capacidades físicas. Sin embargo, si a esto se le suma el deterioro por enfermedades o malos hábitos, la vejez puede transformarse en incapacidad o inutilidad. Socialmente, la vejez se asocia con términos como ‘antiguo’ o ‘no atractivo’. En cambio, se idolatra la juventud, que se ve como el ideal.”

Alí D opina que “las mujeres enfrentamos presiones y prejuicios al envejecer, afectando nuestra autoestima y salud mental. Debemos rechazar la idea de que envejecer significa decadencia, y en su lugar, valorar nuestra experiencia, sabiduría y logros. Cada mujer envejece de manera única, por lo que debemos ser amables con nosotras mismas y apoyarnos en nuestra red de familiares y amigos. Mi edad es mi fortaleza”.

En una consulta realizada a un grupo de mujeres en Xalapa, varias reflexionan sobre el proceso de envejecer / Foto Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Dany Champagne comparte que no se siente de su edad: “Me siento mucho más joven”. A pesar de ello, explica que la sociedad ha limitado su crecimiento en varias áreas. “Como bailarina, a los 35 años siento que mi carrera está llegando a su fin. Ahora estoy reorganizando mi vida para aprovechar al máximo lo que me queda en esta profesión”.

Ángela Alejandro considera que “la edad está en la mente. Conozco personas mayores de 70 años que asisten a clases de zumba y hacen ejercicio a su ritmo. Como dicen en mi pueblo: ‘no se rajan’”.

El amor propio y el autocuidado

Aridai Patricio Limón enfatiza la importancia del amor propio, priorizando la salud emocional y buscando ayuda profesional cuando sea necesario.

Menciona que cada vez más mujeres recurren a la terapia para cuidar su bienestar, desafiando las normas sociales y familiares.

En cuanto a las mujeres de mayor edad, el grupo de 50 a 59 años incluye a 477 mil 026 personas / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Las redes sociales, en particular, han contribuido a que las adolescentes busquen cumplir con ideales corporales poco realistas, lo que afecta su autoestima y propicia trastornos alimentarios. La psicóloga subraya el rol de los padres en apoyar a sus hijas para gestionar mejor la presión social y las influencias digitales.

¿Cómo ser amigable con la edad?

La clave está en el amor propio. Las mujeres deben aprender a aceptarse y valorarse, entendiendo que cada error es una oportunidad para crecer. Cambiar el enfoque hacia lo positivo y dejar de centrarse en lo negativo puede transformar la percepción del envejecimiento.

Para Aridai Patricio, la pandemia ha impulsado una mayor inversión en el bienestar emocional y el autoconocimiento, aunque reconoce que factores económicos pueden dificultar este proceso.

Es crucial centrarse en los logros en cada etapa de la vida, minimizando la importancia de lo que no se ha alcanzado | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Por ello, insta a las mujeres a adoptar una nueva perspectiva sobre el ejercicio, la alimentación y sus carreras, priorizando lo que disfrutan y valorando su propio progreso.

Es crucial centrarse en los logros en cada etapa de la vida, minimizando la importancia de lo que no se ha alcanzado.

