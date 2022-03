Se dispara precio del huevo en mercados del puerto de Veracruz

Veracruz, Ver.- En el último mes el precio del kilo de huevo se disparó hasta 33 y 35 pesos en los mercados de la ciudad de Veracruz, alertan comerciantes. De acuerdo a los vendedores hasta hace un mes el kilo rondaba entre los 22 a 25 pesos y ya lastimaba a la economía local porque desde inicio de año los productos de la canasta básica tuvieron un aumento drástico.

“Ya no se puede todo está caro, la carne, las tortillas, el pollo, algunas verduras y ahora el huevo que ha estado subiendo muchísimo, ahorita ya lo tenemos en 32 y 35 pesos, la gente se enoja, no les alcanza pero a nosotros también nos está costando, de hecho ya también compramos menos porque no sale”, indica el señor Enrique Pérez Martínez locatario del mercado Hidalgo.





Cristina Luna, otra de las comerciantes refiere que la caja de huevo tenía un costo de 720 pesos y actualmente se encuentra en los 860 pesos casi para llegar a los mil pesos.

“Antes comprábamos hasta 10 cajas para una semana porque si estaba cara la carne y el pollo la gente venía por sus dos o tres kilos de huevo pero de verdad manifiestan que no les alcanza ni para un huevito”, externa.

Imelda Jácome, dueña de una panadería y pastelería en la zona menciona que el aumento del huevo así como otros productos “le dan en la torre” ya que también tiene que hacer sus ajustes.

Familias se enfrentan a nuevo aumento de precios en productos básicos.

Menciona que de acuerdo a su producción compraba de una a dos cajas de huevo sin embargo los aumentos también impactan en los emprendedores y tiene que comprar por conos.

“Era más económico comprar las cajas pero esta muy cara, he estado comprando por cono y me sale más o menos entre 60 a 65 pesos, porque la venta baja, todo esta caro, leche, huevo, azúcar, harina”, señala.