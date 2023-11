Estancia Garnica estrena alberca terapéutica para pensionados

Xalapa, Ver.- En una de las giras como candidato, recuerda el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del apoyo a los adultos mayores surgiendo así el programa de austeridad.

Este día se llevó a cabo la inauguración de una alberca terapéutica en la Estancia Garnica ubicada en la Carretera Xalapa-Veracruz, número 225.

Allí la directora del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Daniela Griego Ceballos y el Gobernador hicieron la develación de una placa:

“La alberca terapéutica de la Estancia Garnica que fue construida con el donativo de Value casa de bolsa durante la gestión de la directora general Daniela Guadalupe Griego Ceballos siendo el Gobernador Constitucional del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez. Xalapa, Veracruz; noviembre de 2023”.

El 3 de octubre 1980 7.5 hectáreas fueron entregadas al Instituto de Pensiones del Estado donde por más de 20 años fue una casa de descanso para sus derechohabientes. Para 2011 pasó a manos de la Secretaría de Marina hasta que en diciembre de 2019 se logró escriturar.

Este día se llevó a cabo la inauguración de una alberca terapéutica | Foto: Cortesía | @CuitlahuacGJ

El 11 de enero de 2021 se entregó la propiedad, misma que reanudó sus actividades el 18 de mayo de 2022.

Este día autoridades inauguraron una alberca terapéutica en beneficio de jubilados: “Hace seis años estábamos revisando cuál iba a ser la propuesta de Gobierno ante los electores; en ese entonces se acercó una persona y me dijo ‘tenemos el gravísimo problema del Instituto de Pensiones del Estado’ me mostró en una proyección que iba a quebrar si no se atendía” señaló el Gobernador.

El tanque terapéutico es uno de los mejores beneficios para personas con enfermedades crónico-degenerativas, problemas de columna, de rodilla y artrosis serán tratados con ejercicios dentro de esta alberca.

A excepción de personas con problemas cardiovasculares y con diagnóstico de hipertensión debido a que el agua es climatizada.

El evento finalizó con una demostración el grupo de acuaerobics conformado por 10 adultos mayores quienes al ritmo de “Eye of the tiger” de Survivor y “Sweet dreams” de Eurythmics realizaron movimientos bajo el agua.