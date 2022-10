Psicosis colectiva, lo ocurrido con estudiantes de escuela en Álamo: Gobernador

Un brote de trastorno psicogénico masivo o o psicosis colectiva fue lo que ocurrió entre los 48 estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica e Industrial Número 67 de Álamo, quienes presentaron síntomas similares a una intoxicación, dio a conocer el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

En conferencia de prensa pidió no generar más expectativas falsas y confirmó que el total de jóvenes están bien.

¿Cuáles fueron los resultados de los exámenes toxicológicos de los estudiantes?

Reiteró que el examen toxicológico salió negativo para cualquier tipo de droga y los exámenes clínicos salieron normales en todos, lo mismo que el estudio neurológico orgánico y se descarta cualquier situación que hubiera sucedido en el plantel.

“El diagnostico de los especialistas, los datos epidemiológicos hasta el momento identificados, así como los resultados de los laboratoriales clínicos y toxicológicos, podría tratarse de un evento llamado brote de trastorno psicogénico masivo, ocasionado en parte por información inadecuada difundida, en palabras más claras, una psicosis colectiva”.

En conferencia de prensa, dijo que el comité de especialistas que atendió este caso, determinaron que se trató de una psicosis colectiva.

“No es solo un hecho, recuerden que esos trastornos psicogénicos están rodeados por un ambiente propicio y que se disparan rápidamente con algún hecho, en caso de desmayo (…) cuando buscas las causas dicen ‘yo no desayuné, pero hubo quienes sí desayunaron, entonces descartas. El sentido común también te lo dice, uno de los que se sintió mal no le puede contagiar al otro si es algo epidemiológico o alérgico, esas cosas no se transmiten”.

Refirió que se deja abierto a seguir estudiando y atendiendo a los jóvenes, así como hablando e informándole a los padres dado que también se han dicho algunas mentiras como el que se habían desmayado y “casi muertos dos militares” lo que es falso.

Expuso que esto también es aprovechado para hacer notas virales y desinformando a la población.

¿Qué sucedió en el CETIS de Río Blanco?

García Jiménez dijo que en el CETIS de Río Blanco se reportó a un alumno que al parecer ingirió un pastelillo en mal estado que le compró a uno de sus compañeros, quien a su vez lo había comprado en afuera del plantel.

“Solo fue una persona, pudo haber estado en mal estado o pudo contener marihuana, eso ya queda en manos de una investigación, en Salud Pública se vigilará que se cumpla con las normas higiénicas en la preparación de alimentos”.

El mandatario estatal aseguró que el alumno está asintomático, sin problemas, pero su identidad queda resguardada.