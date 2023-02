Extrabajadores portuarios exigen edificio del SAT y 43 cuentas bancarias

Veracruz, Ver.- Con la finalidad que el administrador de las oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT) les reciba un oficio para la entrega de este inmueble ubicado en el centro de Veracruz, extrabajadores portuarios se manifestaron la mañana de este martes en las instalaciones del SAT, de la calle Rayón del puerto de Veracruz.

Al respecto, el apoderado legal de la Unión de Estibadores y Checadores de Veracruz, Alejandro Pulido Cueto acusó que a pesar de que en la Ciudad de México se realizan las negociaciones para devolver las propiedades que ellos tenían hasta antes de la Requisa de 1991, el SAT se habría retirado de la mesa.

Sin embargo, recordó que en una de las mesas de negociaciones que habrían sostenido, un funcionario del SAT les habría solicitado que entregaran la petición del edificio por lo que este día acudieron a entregar la solicitud formal.

Local Alumnos y padres de familia denuncian ola de robos en Telesecundaria de Xalapa

Argumentan que el edificio que ocupa el SAT en Rayón, entre 16 de septiembre y Gómez Farías del centro de Veracruz no lo tiene a cargo el Indavin, y por tal motivo sería el SAT o la SHCP, quienes tienen que restituir a sus propietarios originales, en este caso los extrabajadores portuarios.

De la misma manera señala que el SAT, tampoco ha querido devolver los saldos de las 43 cuentas que les quitaron con la requisa del puerto de Veracruz en 1991.

“Venimos a dialogar con la gente del SAT fundamentalmente, ya que el INDAVIN, la señora Vianey y Gabriela que son del INDAVIN se están deslindando de este edificio, dice que este edificio lo tiene Hacienda y el SAT, o sea no quieren que entre en el paquete de la entrega de las otras instalaciones”.

“Entonces el SAT se había retirado de las mesas de negociación, ahorita le quiero entregar el oficio porque este oficio me lo tiene que recibir el administrador, ahorita no estamos bloqueando ni afectando a los usuarios, pero necesito que me lo reciban porque en la última mesa de trabajo quedamos que quería que le entregara la petición de que me entregara este edificio y las cuentas, entonces les estamos exigiendo que aparezca y que me entregue el edificio y los saldos de las cuentas que ya los tienen”.

Te puede interesar: Es una lucha entre sindicatos; dice Ahued sobre protestas de trabajadores de CMAS

Recuerdan que el 5 de octubre de 2022 le solicitaron por escrito al SAT la devolución del edificio y los saldos de las cuentas, pero no les respondió por lo que decidieron manifestarse / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Recordó incluso que el 5 de octubre de 2022 le solicitaron por escrito al SAT la devolución del edificio y los saldos de las cuentas, pero no les respondió por lo que decidieron manifestarse.

“Creemos que aún hay saldos, porque si no hubiera me entregaron papeles y aquí esta y sus cuentas se las robaron o llevaron o las saquearon”, refiere.

El líder los extrabajadores portuarios confirmó que por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social no están teniendo problemas pues ya les entregó 21 pensiones compensatorias y se espera que en breve el resto de los extrabajadores obtengan el beneficio.

Destacó además que recibirán casi todos los edificios, menos el que actualmente alberga las oficinas de la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (ASIPONA) en Veracruz.

Cabe señalar que luego de un momento de espera se retiraron tras ser atendidos por el administrador del SAT antes de las 10 de la mañana.