Hartazgo e impotencia en Lerdo de Tejada; exigen justicia por joven asesinado

Lerdo de Tejada, Ver.- El asesinato del joven Brando Arellano Cruz detonó la furia de los habitantes del municipio de Lerdo de Tejada que trataron de hacer justicia por su propia mano. Aseguran estar cansados del acoso de los elementos de la Policía Municipal quienes con toda la impunidad violentaban a los ciudadanos con supuestas revisiones, golpizas a motociclistas y presuntos manoseos a menores.

A un día del asesinato del joven de 27 años, los habitantes del pueblo piden justicia por los hechos al señalar que se trató de una agresión directa contra un buen muchacho originario del barrio San Francisco, uno de los más importantes de esta localidad.

Te puede interesar: Le quitan la vida a joven en Lerdo de Tejada; SSP detiene a cuatro policías

¿Cómo ocurrió el asesinato de Brando Arellano en Lerdo de Tejada?

De acuerdo a los vecinos, Brando, quien se desempeñaba como empleado de la Corona, se desplazaba en su auto cuando elementos de la Policía Municipal comenzaron a seguirlo sin ninguna razón.

Policiaca Elementos policiacos involucrados en agresiones a civiles; el recuento

Brando alcanzó a llamar por teléfono a su padre para comentarle que los policías lo estaban persiguiendo y que iba a ir a la casa de la abuela en la calle de Echavarría de la colonia 3 de Enero.

Cuando se detuvo frente a la casa de su abuela, los policías dispararon y uno de los proyectiles terminó con su vida, mientras que cuadras atrás su padre trataba de alcanzarlo a bordo de una motocicleta en un intento por auxiliar a su hijo.

“Yo escuché como las torretas de las patrullas se acercaban hacía mi casa, en Flores Magón, y avanzaron hacía Echavarría a la vuelta. Vi que iban atrás del auto de Brando pero cuando escuché los disparos, me dio miedo y me metí a mi casa, vi que los policías se bajaron, al rato volví a escuchar bulla y fue que me di cuenta que habían matado al joven, su papá ya estaba en el lugar y no lo dejaban pasar”, relata Leonor Carranza, vecina de la zona.

La noticia del asesinato del joven corrió como pólvora por toda la localidad y en cuestión de minutos decenas de vecinos increparon a los policías, propinándoles una fuerte golpiza como venganza por el hecho, además de que ya existía el sentimiento de impotencia por todos los abusos de autoridad que venían realizando.

La enardecida gente prendió fuego a tres patrullas de la policía que habían llegado a auxiliar a los compañeros | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

La enardecida gente prendió fuego a tres patrullas de la policía que habían llegado a auxiliar a los compañeros y posteriormente se trasladaron al palacio municipal para exigir a la síndica en funciones de alcalde, María Esther Arronzar López que diera la cara, pues acusan que ella fue quien trajo a los elementos a trabajar en la zona.

Acordonaron la zona del palacio

En un mensaje a través de sus redes sociales, la sindica María Esther Arróniz López manifestó que los hechos no le eran indiferentes y que se aplicaría todo el peso de la ley contra los elementos que habían disparado contra al joven, arrebatándoles la vida.

Sin embargo, los ciudadanos expresan que el acoso y el abuso de poder de los policías se venían presentando desde hace varios meses.

“Aquí en Lerdo hay ingobernabilidad, la síndica desde que llegó porque Eric Cisneros la puso ahí, no ha hecho nada, ni se aparece, no sabemos si gobierna desde el palacio o donde está. La policía hace lo que quiere, a los chavos que andan en moto les han pegado, a las muchachas las toquetean”, acusan los vecinos.

“A nosotros los taxistas en un tiempo nos quisieron hacer revisiones, nos paraban a cada rato para preguntarnos qué llevábamos, como si fuéramos delincuentes, cuando nuestro trabajo es solo ofrecer el servicio. Somos 137 coches aquí y todos trabajamos bajo la ley, nos unimos y los enfrentamos y dejaron de molestarnos pero hacen lo que quieren”, externó uno de los taxistas de la localidad.

Tras los hechos, la calle de Ocampo donde se encuentra el palacio municipal fue acordonada y no hay paso ni siquiera para la gente que quiere ir a la parroquia que se encuentra frente al edificio municipal.

Elementos estatales rodearon la zona y advierten que hay instrucciones para que nadie pase.

La noticia del asesinato del joven corrió como pólvora por toda la localidad y en cuestión de minutos decenas de vecinos increparon a los policías | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Erika, le dispararon a tu hijo”

Erika Cruz, madre de Brando exigió justicia por el asesinato de su hijo a manos de los elementos de la policía municipal. Después de la golpiza que ciudadanos les dieron los llevaron a las instalaciones del Seguro Social para su atención médica y minutos más tarde fueron escoltados por elementos de la Guardia Nacional.

“Yo logré despedirlo, cerré el portón porque ya se iba para su casa y él alcanzó a llamarle a su papá para avisarle lo que estaba pasando. Cuando llegué al lugar no sé quién de los vecinos gritó ‘Erika, le dispararon a tu hijo’”.

Y añade: “la policía asesinó a mi hijo, son unos asesinos, quiero justicia, quiero saber quiénes son esos policías y por qué venían encapuchados. No sé si están detenidos o dónde están. No quiero que quede impune esto, no quiero que otra madre pase por lo que estoy pasando, me arrancaron parte de mi vida, parte de mi corazón”, externó la afligida madre en medio de lágrimas.

Erika Cruz, madre de Brando exigió justicia por el asesinato de su hijo a manos de los elementos de la policía municipal | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Lerdo en la ingobernabilidad

En la última década, el municipio de Lerdo de Tejada ha trascendido a noticias nacionales con el arresto de sus dos últimos presidentes municipales a quienes los une una relación consanguínea, pues son primos.

El pasado 19 de julio de 2023, Hermas, exalcalde de Lerdo de Tejada fue detenido bajo el delito de desaparición forzada y actualmente se encuentra en Pacho Viejo esperando su sentencia.

Fabián, quien ganó la elección en Lerdo de Tejada bajo el partido Morena, fue detenido por presunto secuestro en diciembre de 2021 y trasladado a un penal de máxima seguridad en el estado de Durango. Es primo de Hermas y desde su arrestó, se tomó protesta a María Esther Arróniz López como síndica en funciones de presidente.

En la última década, el municipio de Lerdo de Tejada ha trascendido a noticias nacionales | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa Tras los hechos, la calle de Ocampo donde se encuentra el palacio municipal fue acordonada y no hay paso | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa Brando fue velado en la funeraria San José donde se congregaron decenas de personas para dar el pésame a la familia | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa Tras el incendio de las patrullas, ciudadanos se trasladaron al palacio municipal para exigir a la síndica, María Esther Arronzar López que diera la cara | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

La toma de protesta se realizó en una discreta ceremonia por la diputada Janix Liliana Castro Muñiz.

Cabe mencionar que los pobladores del municipio de Lerdo de Tejada advierten que harán movilizaciones como forma de presión a las autoridades tras el asesinato de Brando, quien fue velado en la funeraria San José a donde se congregaron decenas de personas para dar el pésame a la familia y solidarizarse por cómo se dieron los hechos.