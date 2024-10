Asesinato de joven en la 21 de Marzo cumple 4 años y Fiscalía no da respuesta a la familia

El 30 de marzo de 2020, el cuerpo de Dorian Vázquez Lara fue encontrado al interior de un vehículo particular en la colonia 21 de Marzo de Xalapa y a la fecha no se han registrado avances en la investigación, denunció Rafael Vázquez, padre del joven.

Este miércoles, el señor Rafael colocó en el parque Benito Juárez un tendedero con las copias de la investigación, los reportes judiciales y la fotografía de su hijo de 36 años de edad para exigir justicia.

Su lucha diaria y constante es para lograr que las autoridades atiendan su caso y poder resolverlo para lograr la tranquilidad que le fue arrebatada a su familia desde hace mas de cuatro años.

"Mi hijo apareció muerto en un vehículo y es la fecha que la Fiscalía no ha hecho nada, el pasado 2 de agosto platiqué con el gobernador, a quien encontré por casualidad, lo conozco desde hace cuarenta años y me dijo que iba a resolver el asunto, el 15 de agosto me entrevisté con la fiscal que llevaba el asunto y me dijo que se la había pedido el fiscal de Distrito porque ante la instrucción del gobernador se iba a atender, pero nada", dijo.

Rafael no recibe el apoyo de las autoridades

La semana pasada acudió a la Fiscalía para pedir un reporte del caso, pero nadie lo recibió.

"Ahora a quién acudimos, está la carpeta de Investigación, pero se encuentra parada. Tienen identificado al dueño del coche, él debe saber a quién se lo prestó o quién lo tenía, lo que pasa es que lo están protegiendo, por eso venimos a denunciar públicamente", expresó.

A la fecha desconoce cómo sucedieron los hechos o el acto que motivó que su hijo fuera asesinado.

"A mí me habla mi nieta, yo estaba trabajando en Cancún, regreso diez días antes, como el 18 de marzo, busco a mi hijo y me dicen que no lo han visto, pedí que me fuera a ver, entonces un lunes me habla mi nieta para preguntarme por él, pero yo no sabía donde estaba, me puse a buscar en varias partes y lo encontré al tercer día en la Fiscalía porque fui a presentar la denuncia por desaparición, los periciales me dijeron que tenían un cuerpo no identificado y resultó ser mi hijo", comentó.

Rafael Vázquez, padre del joven, acudió la semana pasada a la Fiscalía para pedir un reporte del caso, pero nadie lo recibió | Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Su hijo, al igual que él, se dedicaba a la herrería, actividad que aprendió desde que era adolescente y con la cual se ganaba la vida.

"Yo tenía cuatro meses que no lo veía porque me fui a Cancún, tenía tres meses trabajando y cuando regresé ya no pude hablar con él, desafortunadamente sucedió esto y ya no lo ví con vida", manifestó.

Ante ello, pidió a las autoridades que se agilice la investigación para la resolución de su caso.

El 30 de marzo de 2020, el cuerpo de Dorian Vázquez Lara fue encontrado al interior de un vehículo particular en la colonia 21 de Marzo de Xalapa | Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

