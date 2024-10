Conductores circulan por horas sin parar y con ansiedad; proponen sitios para taxis en Xalapa: [Mapa]

Pese a que no están autorizados por la Dirección General de Tránsito y Vialidad, en Xalapa hay varios puntos de la ciudad en los que se establecen improvisados “sitios” que ocupan los taxistas para detenerse un rato en busca de usuarios. La mayoría de estos operan en calles aledañas a centros comerciales o en las paradas con más afluencia de camiones, tanto locales como foráneos.

¿Qué son los sitios de taxis?

Se trata de áreas estratégicas en las que los conductores se detienen en busca de pasaje, sobre todo enfocados en las personas que van a estudiar o trabajar y que saben que pueden conectar rápidamente con un taxi que permanece en las calles cercanas.

A pesar de no ser una práctica permitida, usuarios y taxistas se pronuncian a favor del establecimiento oficial de sitios de este tipo a fin de reducir el permanente caos vial y contaminación ambiental generada por la circulación de cientos de taxis por todas las zonas de la ciudad. Proponen zonas como Los Sauces, Circuito Presidentes y en calles aledañas a las avenidas Xalapa y Lázaro Cárdenas.

La mayoría de estos operan en calles aledañas a centros comerciales o en las paradas con más afluencia de camiones, tanto locales como foráneos | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Sitios de taxis son buenos para choferes y usuarios

Salvador Sánchez Garrido tiene 12 años como conductor de taxis, y se dice a favor de que haya algunos lugares donde pueda esperar a que haya clientes sin tener que estar circulando sin pasaje.

Señala que aunque no están autorizados, este tipo de sitios ayudan a que consigan clientes sin gastar combustible o padeciendo del tráfico. “Porque está bien cara la gasolina y no estresa tanto andar circulando sin pasaje”, dice.

Añade que los paraderos son algo bueno que deberían implementar las autoridades porque beneficia a los conductores y a usuarios; “no anda contaminando el medioambiente y ellos ya saben dónde puede encontrar un taxi y checar precios para utilizar el servicio”.

Indica que circular de forma continua les provoca mucha ansiedad porque anda uno pensando que no hay ingreso pero sí gasto excesivo en gasolina.

Comenta que, si bien ahora hay algunos lugares para estacionarse un rato en los centros comerciales de la ciudad, pero luego no hay tanto orden como uno quisiera, “por lo que sería bueno que se pusieran lineamientos al respecto”.

En esto coincide Héctor Alba Chávez, quien tiene 19 años de ruletero en la ciudad. Comenta que hay momentos en los que los conductores requieren detenerse, por lo que la implementación de sitios podría ser benéfico incluso para su salud física y mental. “Imagínese circular por esta caótica ciudad por 8 horas sin parar”, señala.

Hay momentos en los que los conductores requieren detenerse, y la implementación de sitios podría ser benéfico incluso para su salud física y mental | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

“Es por eso que buscamos lugares donde esperar y descansar unos minutos a que salgan los usuarios. En mi caso voy a la calle aledaña a Los Sauces porque ahí llegan las personas de Xico, Coatepec o Teocelo y pues a veces ya vienen tarde y les urge tomar nuestro servicio”.

Lo malo, dice, es que como no están autorizados para estar en el lugar a veces hay que moverse pues el exceso de unidades causa más tráfico. Y es que reconoce que no todos los taxistas son ordenados ni respetuosos, por lo que pidió que la autoridad intervenga en el proceso de regulación de espacios.

“Si hubiera sitios ya autorizados y con reglas, sería algo positivo porque entonces podríamos parar y no andar circulando por las calles porque ya somos muchos y hay demasiada competencia”, insiste.

Miguel Pérez Báez viaja de Xico a Xalapa todos los días a Xalapa. A la capital del estado llega poco después de las 8 de la mañana para dirigirse a estudiar a un plantel en la Reserva Territorial. En entrevista comenta que ya sabe que cuando se baja de su camión en la avenida Circuito Presidentes va a encontrar unidades de taxis que lo pueden llevar más rápidamente a su destino.

Para él los sitios de taxis son una buena opción ya que la parada siempre está llena a esa hora y muchas veces los camiones no se dan abasto para llevar a toda la gente a su destino. “Somos muchos los que llegamos de los municipios aledaños, así que el transporte no se da abasto y nosotros tenemos que buscar opciones viables para llegar a tiempo y no pagar tanto”, dice.

Centros comerciales y paradas de autobuses son los lugares ideales

Al respecto, el delegado nacional de la Confederación de Obreros y Empleados de México (COEM), Víctor Herminio González Rivera señala que instalar paraderos en zonas estratégicas de la capital podría ayudar a evitar el permanente caos vial y contaminación ambiental generada por la circulación de cientos de taxis por todas las zonas de la ciudad.

Subraya que si hubiera sitios para taxis, en centros comerciales y en otros lugares, los conductores ahorrarían en el gasto de combustible y se evitaría el excesivo tráfico y afectación ambiental.

Indica que en Xalapa faltan lugares en donde se paran los taxistas para esperar clientela. “En Coatepec tienen sitios, pero en Xalapa no los tenemos y eso provoca que nuestros compañeros busquen a los usuarios y al pasaje en las paradas. Y eso provoca que deban circular solo por circular”.

Expresa que al no haber lugares para que se estacionen y las personas los busquen ahí seguirá incontenible el tráfico vehicular, la contaminación y el gasto de combustible. “Nosotros pediríamos a la autoridad que nos dé espacios en Xalapa, porque al ser capital y aquí están los poderes, el centro está inundado por vehículos de todo tipo”.

Los lugares adecuados para los sitios, comenta es en centros comerciales, en la zona centro, hay algunos espacios que se podrían habilitar “dónde nos podrían otorgar algunos paraderos para todos los compañeros del transporte. Que no sean exclusivos de las organizaciones, porque así se empieza a caer en los abusos”.

En el caso de los taxistas se tendrán que comprometer a hacer su aportación para que el lugar permanezca limpio y ordenado, a no extralimitarse en los espacios que se les otorguen.

Pese a que no están autorizados por Dirección General de Tránsito y Vialidad, en Xalapa hay varios puntos de la ciudad en los que se establecen improvisados “sitios” | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Aunque muchos choferes de taxi apoyan esta idea, otros como Jorge Guadalupe Aburto Domínguez, taxista desde hace 35 años dice estar en desacuerdo con los paraderos. “A mí no me gusta eso de detenerse en lugares donde hay otros compañeros esperando”.

Dice que conoce que en las horas pico tienen más trabajo y dónde son las zonas donde esperan más personas, así que utiliza esa información para andar en los lugares idóneos. Los tiempos en que hay menos clientes lo usa para irse a descansar y esperar a que nuevamente haya más usuarios.









