Fuga de aguas negras afecta a peatones y tres avenidas de Veracruz

Veracruz, Ver.- Una fuga de aguas negras sobre la avenida Xalapa, en la ciudad de Veracruz, pone en riesgo la seguridad de los transeúntes y desprende fétidos olores que llegan hasta la avenida Díaz Mirón.

Fuga ya fue reportada, pero no se ha solucionado

De acuerdo con vecinos de la colonia Ortiz Rubio, la fuga de aguas negras se registra desde hace varios días y aunque fue reportada al Grupo MAS, hasta este lunes el agua sucia sigue corriendo desde la avenida Xalapa hasta las avenidas de Miguel Alemán y Díaz Mirón.

Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Los transeúntes se ven obligados a caminar por la zona, tratando de evitar resbalar y caer en el agua que desprende un terrible olor.

“La fuga ya fue reportada, al parecer se rompió parte del concreto de la banqueta, el problema es que justo en esta área donde empieza la fuga no vive nadie, son locales en renta pero están abandonados, pero los que vivimos en la colonias y que nos vemos obligados a pasar por aquí es terrible, nos podemos caer”, señaló Darely Ortega mientras caminaba por el lugar.

Teresa Herrera, vecina de la zona consideró que la fuga representa un peligro para la gente mayor que camina por la calle porque el lugar está muy resbaloso y pueden salir lastimados.

Comentó que venía de pagar el servicio de agua, y que era injusto que la empresa encargada del saneamiento no fuera responsable de atender las quejas de la ciudadanía.

Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Es un peligro, yo soy una persona mayor y es peligroso no se si sean aguas negras o del drenaje pero es agua que llega hasta Diaz Mirón, vengo de pagar el agua, es muy cara y no es justo que no atiendan estos problemas”, dijo.

La fuga de agua sucia inicia en la avenida Xalapa a la altura de la calle Revillagigedo y recorre hasta la avenida Díaz Mirón frente al auditorio Benito Juárez.

El fuerte olor a drenaje es molesto tanto para las personas que caminan por la zona como para las decenas de automovilistas que toman esta arteria que comunica al centro de la ciudad hacía la zona poniente y conecta con las avenidas Cuauhtémoc y Circunvalación.