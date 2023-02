Cancelaciones en el "Jara Corona", martirio económico para agencias de viajes y turistas

Los atrasos en el aeropuerto internacional “Heriberto Jara Corona” de Veracruz impactan a agencias de viajes y prestadores de servicios, porque provocan que se pierdan conexiones o paquetes de eventos contratados que se pierden por los cambios de horarios en llegadas del turismo, explica Idheanna Gómez, directora de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de Veracruz.

Desde diciembre a la fecha, comentó que Veracruz ha registrado un aumento del 15 por ciento en llegada de turismo nacional e internacional, pese a la escasa promoción que hacen autoridades estatales.

¿Cómo afectan las cancelaciones de vuelos a las agencias de viaje?

Respecto al impacto que deja que haya retrasos en las llegadas y salidas de vuelos en el aeropuerto internacional “Heriberto Jara Corona”, explica que es una situación que si bien es resultado de los fenómenos climatológicos, “nos afecta porque nosotros recibimos grupos que ya tienen planificado su tiempo y si llegan tarde, pues pierden actividades que no podemos luego cobrarles”.

El impacto es económico, porque cada hora que se pierde lo tienen que absorber los operadores y prestadores de servicios turísticos, “Hay una aerolínea que llega al puerto Vivaaerobus que regularmente no cumple los horarios establecidos y eso nos genera muchas complicaciones económicas”.

Indica que el cambio climático es lo que ha provocado retrasos en los vuelos, "pero debemos entender que eso seguirá y no es bueno para nadie”.

Respecto a la actividad turística, Idheanna Gómez resaltó que ha sido positivo, “si se compara a los años anteriores”. La llegada de visitantes mejoró muchísimo en Veracruz y, en general, en Veracruz; de diciembre a enero el incremento fue superior al 15 por ciento.

La empresaria del ramo turístico remarca que ha mejorado mucho el turismo nacional e internacional; a los pueblos mágicos veracruzanos llegaron un gran número visitantes, se elevaron el número de reservaciones.

La ocupación hotelera y derrama económica mejoró bastante, un ejemplo, dijo, es que llegó un grupo de turistas canadienses a la zona de Jalcomulco y eso genera una importante mejora en los ingresos de la comunidad.

Lo lamentable, comenta es que por parte del gobierno estatal no hay promoción turística, “el colmo es que Veracruz fue de las pocas entidades que no envió una representación a la feria Mundial de Turismo que se realizó en España; fuimos dos empresarios con nuestros recursos y logramos buenos convenios, pero se preguntaba por la representación estatal, pero no hubo y es vital para lograr atraer a los grupos de visitantes este año, pero no tiene la sensibilidad de trabajar por el sector”.