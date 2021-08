Hospital de Boca, saturado de pacientes Covid, señala personal médico

Boca del Río, Ver.- Personal médico del Hospital General de Boca del Río confirmó que la joven de 18 años que falleció a causa del Covid-19 estuvo hospitalizada en esta clínica pero que además se ha presentado el deceso de más personas entre los 18 y 30 años en estas últimas dos semanas.

Luego de que el exsenador Elías Miguel Moreno Brizuela diera a conocer el deceso de una joven a consecuencia del virus Sars-CoV-2, el personal informó que la situación se ha agravado debido a que el hospital se encuentra al 100 por ciento con ocupación de pacientes infectados por el virus.

Según los trabajadores todo el hospital está convertido a Covid e incluso se tuvo que habilitar un área más en la zona donde se encuentran los recién nacidos, pero con el riesgo de una infección ante la saturación que hay debido a que el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz está en peores condiciones por la gran cantidad de gente que llega de otros municipios y comunidades.

“La chica de la que se habla que tenía 18 años y que falleció estuvo hospitalizada aquí, no tengo la cifra exacta de cuantas defunciones, no me atrevo a decirlo porque además no es alarmar, sino alertar a la gente porque la situación se vuelve a poner fea, se está complicando más porque las víctimas son más jóvenes, aquí ya han muerto personas de 18 a 30 años, más jóvenes no, pero tenemos el hospital lleno, los dos pisos y urgencias, en el área de toco-cirugía se tuvo que habilitar una parte para los bebes que llegan que no son Covid pero es un riesgo tenerlos ahí”, fue lo que expresó el grupo de trabajadores.

Comentaron que algunos de los pacientes que están llegando graves manifestaron que no se vacunaron por lo que sus cuadros clínicos son peores.

El personal medico insistió a la población a reforzar las medidas sanitarias para frenar los contagios y sobre todo proteger a los grupos vulnerables.