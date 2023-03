¿De vacaciones? Xalapa tiene hoteles baratos y bonitos

Xalapa es una de las ciudades del país con tarifas de hotel más económicas; ante la escasa llegada de turismo estos establecimientos han mantenido o reducido sus costos en un intento por atraer más clientes.

El Hotel Posada del Parque, ubicado en pleno corazón de la ciudad, tiene casi cinco años con las mismas tarifas; “pero en los últimos meses han tenido que hacer promociones y reducir el costo de hospedaje en sus habitaciones para no perder clientela”, explica el encargado Fernando Sánchez.

¿Qué ofrece el Hotel Posada del Parque?

Este inmueble ofrece a sus huéspedes disfrutar de un inmueble histórico, el establecimiento está lleno de colorido, flores y cuenta con una arquitectura regional, pero sobrelleva muchos meses con unos cuantos visitantes.

Algunas habitaciones cuentan con terrazas y hasta refrigerador |Foto: Jesús Escamiroza/ Diario de Xalapa

Fernando Sánchez comenta que aunque tienen su clientela que llega de forma regular, “lo cierto es que desde la pandemia no vemos la nuestra porque hay pocos visitantes en la ciudad”.

Señala que sus habitaciones tiene un costo de entre 600 y 850 pesos, para una, dos o tres personas; cada cuarto cuenta con una o dos camas, pero también tienen un refrigerador, horno de microondas, un comedor y trastes para que las personas puedan comer en la habitación, como un pequeño departamento.

Además "algunas habitaciones cuentan con una terraza para observar el paisaje de la zona histórica de la ciudad”.

Explica que tienen clientes cautivos que regresan porque las habitaciones son espaciosas y les ofrecen un servicio de pequeño departamento, “así ellos no gastan de más porque tienen la opción de traer su comida y la porque calentar o mantenerla fresca en el refrigerador”.

Este tema de las tarifas bajas, expone se debe hacer porque ante la falta de clientes y la fuerte competencia que existe en la zona, “tuvimos que dar promociones y bajar el costo; una habitación sencilla sin balcón para dos personas la tienen en 600 pesos, es un costo menor al que se tenía hace un año, pero es la forma de atraer clientes”.

En el caso de la suite doble con balcón, con dos camas matrimoniales, en 800 pesos, ya con IVA incluido, costos que comparados con otras ciudades son una ganga, dice. En el caso de la Suite King Size, para dos personas, tiene un costo de 700 pesos IVA incluido.

Explica que durante los meses de pandemia resistieron que hubo meses en que no llegó ningún huésped, “los propietarios han hecho malabares para mantener a personal”.

La situación es cada día más complicada, porque en su caso mantienen un alto nivel de calidad, enfrentando alzas a todo los productos, “por lo que la opción ha sido no solo no subir sus costos sino reducirlos en un intento de no perder clientes".

En pleno centro de Xalapa, el hotel Salmones tiene una promoción de una habitación para una o dos personas por 400 pesos o María Victoría con costos desde 55 pesos.

¿Bajaron o subieron tarifas los hoteleros?

El empresario hotelero, Marcos Suárez Domínguez, comenta que a pesar de los aumentos a insumos y servicios, hoteles de la ciudad han abaratado sus tarifas de hospedaje porque ante la crisis que enfrenta el sector se busca atraer a clientes.

Contrario a lo que puede pensar que ante el incremento de servicios, obligaciones fiscales e insumos, las tarifas de hoteles suban acorde a la situación, la realidad es que “algunos hoteles las bajaron en un intento por ganar clientela que le permita seguir adelante en esta crisis", expuso.

Expone que el sector registró un fuerte impacto, como el resto de las empresas, el tema de aumento del salario mínimo y de días de vacaciones a los trabajadores. En los primeros dos meses del año, dijo no les fue nada bien porque hubo poca actividad.

Indica que la falta de turismo en la región les pega y todas las nuevas obligaciones que deben cubrir las empresas también. Sobre si ha habido cierre de Hoteles, explica que no, “pero lo que hemos notado es que los hoteles de la ciudad siguen bajando costos y han abaratado sus servicios a pesar de los aumentos de insumos”.

Explica que si bien es una estrategia válida “desgraciadamente hace que la competencia sea complicada, ya de por sí Xalapa es una ciudad barata en este servicio, pero ahora más”.

Xalapa en hotelería y en restaurantes es económico, es muy barato, somos de las empresas que en lugar de subirle le bajamos los precios, en un intento de atraer clientela.