La gente debe participar sin miedo en consulta: CATEM

Xalapa, Ver.- El gobernador de los pueblos indígenas y secretario de grupos vulnerables y marginados de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Fermín García Espinosa, llamó a la población a salir a votar el próximo domingo en la Consulta Popular sin miedo puesto que se tratará de una fiesta y la “independencia de la corrupción”.

“Nosotros estamos convocando y orientando a nuestra gente para que no tengan miedo para que salgamos a votar ese día y a demostrar el orgullo y la dignidad de los mexicanos, este sería el tiro de gracia para todos aquellos que han masacrado al país, que le han robado”, dijo.

Sostuvo que por ello hay quien está haciendo hasta lo imposible para que no se realice este ejercicio democrático que inició en el 2018 en que se eligió como presidente de la República a Andrés Manuel López Obrador “por el poder del pueblo”.

Fermín García Espinosa, gobernador de los pueblos indígenas y secretario de grupos vulnerables y marginados de la CATEM/Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Consideró que ese poder se tiene que ejercer siempre y no solo en los tiempos de elección para elegir a los representantes populares, “el pueblo tiene que ejercer ese derecho durante todos los días de su vida cuando están siendo violentados como en el caso de los expresidentes que saquearon, mataron a tanto pueblo, que nos robaron, hoy es día de que el pueblo de México ejerza el poder que está en la constitución”.

Insistió en que es la máxima oportunidad que se tiene en el país de demostrar la verdadera democracia y el valor del pueblo dándoles el “tiro de gracia a esos corruptos”.

Negó que se trate de un gasto innecesario y dijo que hay preocupación porque el pueblo tiene el mandato y por primera vez se demostrará que la población es la que manda.

“Ellos cuando llegan hace un juramento donde dicen que van a hacer y cumplir las leyes y a no violar al pueblo y si lo hicieran que el pueblo lo demande, como ya hicieron muchas de las suyas, pero antes no teníamos el valor porque ellos eran los dueños de los adinerados, los poderosos, los mafiosos, no nos daba la libertad el pueblo de poderlo hacer, hoy gracias a Andrés Manuel López Obrador, tenemos la gran oportunidad en México de demostrar que nosotros somos los que mandamos”.

Por ello llamó a todas las familias mexicanas a salir y demostrar que existe valor y dignidad. Además, conminó a la Guardia Nacional y al Gobierno Federal y estatal que se vigile esta jornada para que la población no sea amedrentada ni amenazada.

“Porque se están dando lugares donde no quieren que se pongan los módulos, quiero exhortar a que salgamos con alegría, con felicidad, hoy por primera vez que tenemos la libertad de hacer justicia a tanta gente que ya murió. Que el domingo próximo se lleven a sus hijos, a sus vecinos, a sus paisanos, a sus compañeros, maestros, pescadores, todos y salgan a festejar porque hoy es nuestra independencia de la corrupción, de la injusticia, la maldad, la mentira y la muerte de nuestros mexicanos”, remarcó.