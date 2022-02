La injusticia más fuerte que puede recibir un padre, es que le arrebaten a su hijo: Arzobispo

El Arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, afirma que las mamás que pierden a sus hijos por injusticias viven un infierno pues la "injusticia más fuerte que puede recibir un papá y una mamá, es que le arrebatan la vida de su hijo".

En su homilía dominical desde la Catedral Metropolitana de Xalapa, llama a que a imagen de la virgen María que sufre lo que cada uno sufre, movidos por el espíritu Santo, por ninguna razón ni motivo "nos alejemos de Dios, ni permitamos que el espíritu del mal, odio, la violencia o rencor arrebaten nuestro corazón que eres solamente de Dios".

Local Arzobispo de Xalapa sigue conociendo a sus sacerdotes y feligreses y sus necesidades

"Yo recuerdo mucho el caso de una mamá, como muchas mamás que han perdido a sus hijos, cuando los han encontrado, los han encontrado muertos por una injusticia a sus propios hijos, esa mamá como muchas mamás a partir de ese momento su vida es un infierno, porque todo el tiempo está recordando a su hijo muerto, que se lo han arrebatado”.

El prelado expone que esto hace que crezca en el corazón de una madre, que está llamado únicamente a amar, un odio y rencor muy fuerte.

"Un deseo de venganza y de sangre muy fuerte, pues solo debe estar llamado al amor, yo recuerdo a esa mamá que le recomendé rezar y contemplar a María frente a la cruz y después me dijo María me ha enseñado a perdonar y apartir de entonces, esa mujer, se ha dedicado a consolar, a abrazar, a enseñar y a perdonar a tantos papás y mamás que han sufrido una injusticia, la más fuerte que puede recibir un papá y una mamá, la vida de su hijo, de su hija inocentes".

Ante ello, cuando no podamos, subraya que el único recurso es orar y recuerda las palabras de San Agustín que decía que cuando no podemos hay que decir: "Señor dame lo que me pides y pídeme lo que tú quieras" pues cuando Dios te pide algo es que ya te dio esa posibilidad.

"Esa posibilidad es que desde niños, desde bebés, recibimos el espíritu Santo que es la fuerza misma del amor y del perdón y lo único que tenemos que hacer es orar al señor para que activemos en nuestro corazón el poder del amor, del perdón y la misericordia".