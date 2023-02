Legisladores del PAN exigen hacer ajustes en la estrategia de seguridad y no promover obras innecesaria

Veracruz, Ver.- Representantes de Acción Nacional en el senado y las camaras de diputados local y federales demandan a los gobiernos estatal y de la república a hacer ajustes en la estrategia de seguridad luego de los violentos hechos ocurridos en el municipio de Medellín y el asesinato del abogado Luis Emilio Fuster Montiel.

Mediante un comunicado de prensa la senadora Indira Rosales San Román; los diputados federales Maria Josefina Gamboa Torales y Carlos Valenzuela González así como los diputados locales Verónica Pulido, Miguel Hermida Copado y Jaime de la Garza Martínez hicieron eco del sentir de la sociedad veracruzana que se encuentra en duelo.

Policiaca Son 7 detenidos por disturbios y secuestro en Medellín: FGE





Externaron su total indignación por el secuestro y homicidio del abogado Luis Emilio Fuster Montiel.

Consideran como insulto que los gobiernos federal y estatal destinen los recursos a proyectos que señalan como innecesarios como la construcción de estadios de fútbol y beisbol, en lugar de enfocar su atención en establecer un esquema de seguridad que permita a los ciudadanos desarrollarse de manera plena.

Por ello exigen a los gobiernos federal y estatal que realicen un ajuste en la estrategia de seguridad de manera urgente.

Hacen referencia que a cuatro años de gobierno, no se han cumplido con los objetivos de brindar tranquilidad a las familias veracruzana y por el contrario han normalizado la violencia.

Puntualizan que ambos gobiernos cuentan con mayoría partidaria en los poderes legislativos, por lo que han tenido carta abierta —jurídica y presupuestalmente— para alcanzar este objetivo prioritario para las familias veracruzanas, pero simple y sencillamente han sido omisos o incapaces.

"No podemos dejar de mencionar que resulta ofensivo que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez haya calificado como exitoso un operativo en el que no se logró rescatar con vida a la víctima y en el que falleció un elemento de la policía ministerial. Estos hechos para el resto de los veracruzanos representan una tragedia que no se debe repetir", es parte lo externado

Los legisladores refrendaron su compromiso de hacer eco de las exigencias ciudadanas y de defender los intereses de las familias de Veracruz.

Finalmente los panistas expresaron sus condolencias a los amigos y familiares de Luis Emilio Fuster Montiel y del elemento Farets González Grajeda quien perdió la vida en las acciones policiacas.