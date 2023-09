“Más que interrumpir el embarazo se debe prevenir”: Obispo de Veracruz

Veracruz, Ver.- Más que interrumpir el embarazo se debe prevenir, opina el Obispo de Veracruz, Carlos Briseño Arch.

Esto al cuestionarle su opinión sobre la reciente despenalización del aborto a nivel federal.

¿La iglesia católica está en contra del aborto?

El prelado aclara que la iglesia no está en contra de la decisión de la mujer, pero antes de llegar a la decisión se puede prevenir una situación así.

Se pronuncia porque los gobiernos mejoren las políticas de prevención, pero también de acompañamiento a quienes decidan por esta opción.

“Yo creo que ese es el aspecto que tendríamos que atender más, todos, el darnos cuenta que el aborto no es una solución sino más bien hay que prevenir que no suceda, que no tenga que abortar una mujer y si una mujer aborta hay que acompañarla para sanear todo lo que trae ella”

A su parecer el acompañamiento no solo debe quedar a un nivel legal sino también psicológico.

“Un ser humano que sufre y a veces la gente dice porque hay mujeres que se encapuchan, y se ponen agredir todo, pues no saben toda la historia que traen detrás de dolor, de violencia que se ejerció con ellas la están sacando y eso es lo que tenemos que sanear en la sociedad”, opina.

El prelado insiste en que los gobiernos deben prestar mayor interés en esas políticas de salud, pues en su experiencia como sacerdote ha sido testigo del daño moral y psicológico con quedan las mujeres, tras haber abortado.

“Sí sobre todo detectar ese dolor que sufren las mujeres, yo se los digo como pastor, lo he visto en mi ejercicio ministerial como sacerdote y ahora como obispo pues ese dolor de tantas y tantas mujeres que sufren precisamente porque tuvieron que optar por ese camino y el daño que les ha causado”.