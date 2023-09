“Los señalamientos se deben hacer para construir, no para confrontar”: Obispo de Veracruz

Veracruz, Ver.- Sin pronunciarse por una evaluación a favor o en contra del quinto año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el obispo de Veracruz, Carlos Briseño Arch, aseguró que la relación estado-iglesia ha sido positiva hasta este momento.

Destacó la disposición de la iglesia católica por mantener acercamiento con el gobierno, pues al final de cuentas forma parte de las instituciones importantes de la sociedad y por ello debe ser tomada en cuenta para el desarrollo de la nación.

¿El gobierno federal ha respetado a la iglesia católica?

De la misma manera, reconoció el respeto que habido por parte del gobierno hacia la iglesia católica.

“Sí, siempre nos tendemos como a la negativo, y más bien nos fijamos en lo negativo, pero habido muchas cosas positivas en nuestras relaciones, yo creo que debemos potenciar lo positivo y desechar lo negativo que haya”, se pronuncia.

Briseño Arch admite que si bien la iglesia católica también ha sufrido las consecuencias de la violencia, dice que es parte del ambiente que se vive en todo el país, no solo para unos cuantos.

Menciona que la violencia no es un tema que se puede negar y por ello seguirán pidiendo al gobierno que genere la seguridad y paz que se requiere.

“Yo creo que al final de cuentas es el ambiente que estamos viviendo de violencia, que no es oculto para nadie y pues si tenemos que seguir pidiendo al gobierno, pues esa parte que ayude a generar esa seguridad. No se trata de atacarlo, simplemente pedir que se vigile más y se tome en cuenta esta parte de la violencia”.

A su parecer, las críticas y señalamientos negativos en nada abonan al mejoramiento de un país.

En todo caso, sí a la crítica pero para construir, no para confrontar y sí a privilegiar el diálogo para alcanzar la paz.

“Yo siento que los señalamientos que se hacen, deben ser para construir no, para confrontar ni destruir, entonces yo creo que si vamos a construir para hacer un señalamiento bien, pero si vamos a confrontar y generar violencia no”, opina.

El ministro de la Iglesia católica recuerda los esfuerzos que realiza contra la violencia.

"Ya estuvieron ustedes viendo lo de los Conversatorios por la Paz y creo que ése es el tema que estamos... Si ustedes me preguntan qué está la Iglesia haciendo, qué propone no solamente al gobierno sino a todas las instituciones sociales, es diálogo, no confrontación, por la paz, es escucharnos, tratar de motivar a todos para ir haciendo lo que nos corresponde.