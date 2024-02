Cada mes, más de 10 veracruzanos mueren en el extranjero: Atención a Migrantes

Xalapa, Ver.- Cada mes la Dirección General de Atención a Migrantes del gobierno del Estado de Veracruz realiza los trámites del traslado de entre 12 y 15 cuerpos de migrantes veracruzanos que perdieron la vida en el extranjero o la zona norte del país, dio a conocer Carlos Enrique Escalante, director de esta área.

En entrevista, realizada en el Congreso local, señala que aunque se brinda atención a las familias que requieren el apoyo de traslados de cuerpos, éste apoyo no se otorga en los casos en los que los veracruzanos están relacionados con la delincuencia organizada.

Indica que, además de Estados Unidos, se realiza el apoyo de traslado para personas que se encuentran laborando en Mexicali, Tijuana o Ciudad Juárez.

“Son veracruzanos que perdieron la vida en el extranjero y en la zona norte del país, a quienes se les brinda el apoyo, ahí es un poco más costoso porque hacemos el traslado de su lugar de donde están trabajando a su lugar de origen, en los que son internacionales el costo es menor porque lo hacemos de la Ciudad de México al lugar al que vayan”, dijo.

¿En qué municipios de Veracruz se registra más casos de migración?

Recuerda que el mayor número de migrantes de la entidad pertenecen a Veracruz, Xalapa y la zona conurbada, Misantla, Naolinco, y Minatitlán.

“Definitivamente es donde hay más casos de jóvenes que fallecen y a los que se les brinda ayuda. Apoyamos a todo aquel que fallece de casusas naturales, cáncer, alguna afección cardiaca o pulmonar, accidentes automovilísticos, pero donde sí no metemos mano y lo digo con respeto es cuando se trata de delincuencia organizada, ahí si no podemos ayudar porque no estamos facultados para ello”, expuso.

Puntualiza que el año pasado se registró el caso de unos jóvenes a los que asesinaron en un taller y uno de ellos era veracruzano, pero al momento de pedir la información correspondiente las autoridades les informaron que se trataba de delincuencia organizada, por lo que no se brindó el apoyo.

“En estos casos la familia por sus propios medios deberá lograr que se presente el cuerpo. Este tipo de casos no es tan frecuente, afortunadamente la mayoría de veracruzanos son gente buena y muy pocos están involucrados en cosas malas”, comenta.

En el Congreso del Estado se desarrollo un foro para informar a los veracruzanos que buscan trabajar en Canadá de forma legal / Foto: Itzel Molina / Diario de Xalapa

En el mismo tenor, manifestó que no se tienen registros de trata de personas, debido a que son temas de carácter judicial que están a cargo de las Fiscalías General de la República y General del Estado.

“Son temas judiciales, a lo mejor somos un enlace, nos comentan los problemas que se registran, por ejemplo que un empleador no cumplió con lo pactado, pero pedimos que se conduzcan con las autoridades competentes”, expresó.