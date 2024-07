Yunes Márquez acusa a juez por negarse a darle datos para su audiencia virtual

El senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez dice que el Juez Óscar Luis Lozada Hernández se niega a proporcionarle los datos de la plataforma digital y el “ID” que se utilizará para la audiencia programada a las dos de la tarde de hoy en los juzgados de Pacho Viejo, a pesar de las reiteradas solicitudes que le ha realizado, incluso con sus abogados.

El panista se encuentra en el Hotel Courtyard by Marriott Jacksonville at the Mayo Clinic, en Florida, Estados Unidos, supuestamente por cuestiones de salud, pues recibe seguimiento médico a causa de una lesión en su columna.

¿De qué se le acusa a Miguel Ángel Yunes Márquez?

Además, es señalado de presuntos delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal, de acuerdo con autoridades del Poder Judicial del Estado.

Local Yunes Márquez se encuentra en Florida; asegura que participará en audiencia

Sin embargo, a través de un comunicado, divulgado por su equipo de prensa, el senador electo agrega que "el juez, a pesar de haber recibido desde la noche de ayer la solicitud para proporcionar esos datos, se ha negado a hacerlo".

Incluso, asegura que el juzgado ha recibido la solicitud y que la acusó de recibido, pero sin facilitarle la información.

También sostiene: “tengo plena voluntad y disposición para someterme de forma personal al proceso penal que se instruye en mi contra, solicitando de manera atenta que se me envíen los datos antes referidos para poder conectarme a la audiencia de mérito”.

También facilitó copias del documento y de los correos enviados al juez, así como de la confirmación de la videoconferencia por el propio juzgado.

"Es evidente que el juez, de acuerdo con el Fiscal, preparan una estrategia sucia para impedir mi comparecencia y declararme sustraído de la acción de la justicia y por tanto dictar orden de aprehensión en mi contra", agrega.

Además de esas solicitudes por escrito, dice que el abogado José Kuri Pazos se presentará directamente al juzgado para solicitar que la audiencia se celebre.

"Es una vergüenza que el Poder Judicial del Estado de Veracruz y la Fiscalía General del Estado, por instrucciones de Cuitláhuac García, se presten a este tipo de estrategias sucias, mismas que exhiben la corrupción brutal que en esas instancias impera", sostiene el senador electo.

Miguel Ángel Yunes Márquez notificó previamente al Óscar Luis Lozada que por cuestiones y recomendaciones médicas no podría acudir presencialmente a la audiencia, a las 14 horas de hoy en Pacho Viejo, además de que viajó a Florida.

Incluso, el Poder Judicial del Estado solicitó a la Embajada de Estados Unidos verificar y confirmar la presencia del panista Miguel Ángel Yunes Márquez en el hotel antes citado para que cumpla con la audiencia de forma virtual, como parte del proceso penal 151/2021 que se le instruye.

En caso de no cumplir con la audiencia, Miguel Ángel Yunes Márquez podría ser declarado prófugo de la justicia y podría girarse una orden de aprehensión en su contra.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Spotify, Apple Podcasts, Deezer y Amazon Music