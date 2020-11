Nuevo cierre de negocios en Xalapa sería la "estocada final" para empresarios

Xalapa, Ver.- El presidente de la Canacintra Xalapa Alejandro de la Madrid Trueba señaló que ante un posible repunte en los casos de Covid-19, es "imposible" volver a cerrar los negocios y parar las actividades, pues sería la "estocada final" para los empresarios.

Consideró que más, a dos meses de concluir el año, cuando se vienen las obligaciones laborales de las empresas y compromisos fiscales, por lo que, sería muy "complejo" suspender actividades nuevamente.

"Sería complejo suspender actividades. No es lo que recomienda CANACINTRA Xalapa y sería un llamado muy respetuoso a las autoridades. También, participo formalmente en el Consejo de Protocolos y el consejo para volver a la normalidad (...) mientras no haya una solución definitiva, debemos aprender a vivir con este virus", dijo.

Hizo un llamado a la población para salir de casa solo para lo esencial, portar el cubrebocas y protegerse con el uso de gel antibacterial.

Añadió que "muchísimas empresas" han tenido que cerrar de manera definitiva, además de que se han perdido varios empleos en esta capital.

Aseveró que todos los recibos por los servicios como agua, energía eléctrica o la nómina, se siguen pagando y si las ventas están reducidas, sería "catastrófico" suspender actividades al final de este año.

Sería la estocada final para rematar al sector empresarial definitivamente abundó el líder empresarial.

Expuso que actualmente la gente está muy gastada, los ahorros se han ido gastando poco a poco y aunque se viene el Buen Fin, éste no será igual que el del año pasado aunque podría aliviar un poco la economía de las empresas.

"Se trata de mantener el empleo no de generar riqueza. Creo que pasamos de una situación en donde el sector empresarial generaba riqueza y había crecimiento, a una de situación de salud, que nos puso en un problema económico y al final en un problema de seguridad", añadió.

Refirió que si el fin de año se espera complejo, qué podría suceder en la cuesta de enero, por lo que insistió en la necesidad de ser responsables, salir con con cubrebocas y extremen medidas sanitarias.

"Que salgan lo menos, pero que no se suspendan actividades, porque hay que seguir, porque los cobros de los servicios públicos siguen y si el Estado quiere que no trabajemos, pues que no ayuden, que suspenden las cuotas de agua, que suspenden las cuotas de electricidad, que suspendan o reduzcan Seguro Social, porque finalmente es imposible, es insostenible y eso lo entiende todo aquel que está en el sector productivo", dijo.