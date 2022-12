¿Obligarán a diputadas y diputados a asistir a comparecencias?

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, afirmó que, aunque ya se exhortó a los diputados locales que acudan a las comparecencias, se está analizando realizar un cambio en el reglamento interno para que sea obligatoria su asistencia.

“Queremos modificar el reglamento para hacer las cosas de manera diferente y para que se comprometan a estar en las comparecencias y en las sesiones en el pleno”. Sostuvo que ha habido sesiones donde no hay diputados de los partidos políticos de oposición, “no es que quiera tener conflicto con ellos, desafortunadamente es lo que ellos están haciendo”.

Sobre la poca asistencia en algunas de las comparecencias refirió que al momento no hay nada que los obligue a estar. “Desafortunadamente lo hacen y a mí en lo personal me molesta mucho porque el pueblo paga para que nosotros estemos presentes y para los defendamos, eso está en cada diputado, el no ir porque no hay una obligación, pero la obligación más grande que tienen es estar presente en este tipo de situaciones que representan al pueblo”.

Local

En entrevista previo a la toma de protesta de la nueva presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, dijo que se trata de un ejercicio saludable para la vida política de Veracruz en la que debe existir apertura para todas las opiniones y criterios políticos que existen en el estado.

Sobre las preguntas que no se responden por parte de los secretarios de despacho, dijo que cada uno es el responsable de ello y que se les ha instado a que cumplan con dar respuesta a los legisladores.

“Yo creo que cada secretario es responsable y lo que se les pide siempre es que contesten las solicitudes, inquietudes de los diputados porque son los representantes del pueblo, llegan a través del voto y hay que atender el llamado de ellos”.

Sobre los secretarios que llevan “porras” al comparecer ante el Congreso Local refirió que cada uno de ellos es libre de trabajar como mejor consideren, “yo respeto lo de ellos, yo no lo veo bien”.