Ocupación hotelera del 60% reporta el Consejo Metropolitano de Turismo

Veracruz, Ver.- Con una ocupación hotelera del 60 por ciento durante este fin de semana santo empresarios del ramo califican el periodo como un “respiro” en medio de esta pandemia que se prolongó por más de un año.

En entrevista el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo, Sergio Lois Heredia destacó que aunque el viernes no hubo bien clima, los días jueves y más que nada el sábado y domingo se notó el arribo de cientos de turistas.

No obstante, comentó que aunque las playas estuvieron abarrotadas, no todos los bañistas pernoctaron en un hotel, sino que la gran mayoría pudo haberse quedado con familiares o incluso haber visitado la zona conurbada por un solo día.

“Tuvimos una ocupación hotelera del 60 por ciento La ocupación que hubo en la playa no es proporcional, la realidad es que la mayoría de esas personas no pernoctaron en los hoteles, pero es un respiro para el sector turístico, es algo que nos ayuda a enfrentar algunos pendientes después de un año completo muy complicado, la semana santa se comportó de esta manera, pero el año pasado estuvimos cerrados, no hubo semana santa”, expresó.

Mencionó que aunque la ocupación no se compara a años anteriores cuando se lograba el 100 por ciento para la zona conurbada, representa un “respiro” que les permitirá sacar algunos pagos pendientes.

El entrevistado manifestó que lo que vendrá para el sector será estar atentos al comportamiento de los casos de Covid-19 para evaluar los próximos períodos vacacionales o fines de semana largos.

“Vamos a esperar el comportamiento, ojalá las personas no vuelvan a agarrar ese pánico que tuvieron a viajar porque eso paralizó la industria, hay que estar atentos de cómo se comporta la pandemia”, agregó.