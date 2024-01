"Que OPLE actúe parejo" pide Gobernador de Veracruz tras bajar de sus redes video con Rocío Nahle

Xalapa, Ver.-El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez afirma que está buscando la manera de responder al Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) luego de que la Comisión de Permanente de Quejas y Denuncias le ordenó eliminar de sus redes sociales el video que publicó en el que aparece con la precandidata a la gubernatura de Veracruz por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Rocío Nahle García.

Y es que subraya que el video ya no existe aunque consideró positiva la nueva actitud del órgano electoral y le que pidió que es actitud se mantenga y sea "parejo".

"He estado buscando la manera de cómo responder de dos formas al OPLE legalmente y la otra, el trato mediático que se dio y cómo también responderlo".

En conferencia de prensa señala que aunque no se puede faltar a la verdad, no se puede ser ingenuo pues legalmente ya no había materia para que el OPLE tomara esa decisión porque el video ya no existía.

"Voy a preguntar cuál video y por qué omitió verificar si existía o no, es lo que legalmente voy a hacer, además son redes sociales. Voy a sacar el video y preguntar si ese es el vídeo al que se refieren".

Expone que será hasta entonces que explicará las cuestiones de fondo porque en "las formas hay fondo. En las formas del órgano que tengo que reconocer, con una nueva estructura en sus consejeros, con la nueva presidenta y una mejor visión del papel que tiene que desempeñar el órgano en estas elecciones que es empujar la democracia, entiendo que es eso".

Sin embargo, expone que el hecho de llamar al ejecutivo estatal a explicar es un paso positivo porque los consejeros de los OPLEs anteriores, "cuando el entonces gobernador postuló a su hijo y llamó "loco" al contrario", el órgano guardó silencio.

¿Qué opina el gobernador de Veracruz sobre el actuar del OPLE?

"Yo los noto diferentes y aplaudo que esté vigilante y que se quede para siempre, esa actitud marca una diferencia. Si no se hubiera bajado, lo bajo o doy la indicación y pido que se baje, hay muchas redes que usan mi nombre o algo similar y están en esa plena libertad, pero yo voy a cuidar las formas. Veo positivamente lo que hace, ojalá se quede y en el fondo ya podremos discutir sobre quién tiene la razón".

Sostiene que cuando estaba el video en sus redes no era periodo electoral, y Rocío Nahle era senadora, veracruzana, mujer e ingeniera "que ganó con un millón 800 mil votos" y a quien felicitó con una razón pues construyó el principal proyecto energético de Latinoamérica refiriéndose a la refinería Dos Bocas.