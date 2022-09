Padres de familia de colegio donde se desprendió techo piden informe de daños

Boca del Río, Ver. Inconformes con el obligado regreso a clases en línea, padres de familia del Colegio Americano de Veracruz demandan a las autoridades educativas informar acerca del daño estructural que pudiera tener el inmueble luego del desprendimiento del techo en una parte del edificio.

Por la mañana de este miércoles un grupo de padres de familia se concentró a las afueras del colegio ubicado en el fraccionamiento Jardines de Mocambo para exigir a las autoridades educativas un informe acerca del edificio donde se congregan más de 800 alumnos de nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.

Durante los dos años de pandemia el edificio no recibió mantenimiento adecuado

Externaron su preocupación de que durante los dos años de pandemia el edificio no haya tenido el mantenimiento adecuado y piden que sean especialistas los que se encarguen de revisar el inmueble.

“Venimos de forma pacífica, estamos preocupados y queremos saber qué pasó, sabemos que se cayó, pero ¿por qué? ¿Hay mantenimiento? queremos conocer los peritajes, los informes de Protección Civil, exigimos que personas certificadas sean los que revisen el inmueble como el Colegio de Ingenieros, es la seguridad de los niños”, expresa el grupo en voz de Alejandro uno de los padres de familia.

Los tutores también se inconformaron por el regreso a clases a distancia establecido por las autoridades ya que desconocen cuánto podría durar.

“Exigimos clases presenciales, no queremos clases en línea ya pasamos dos años y la verdad es complicado para los niños, los papás ya entramos a trabajar y no podemos dejarlos solos, no sabemos si esto tardará tres o cinco meses, los niños no se van a conectar”, agregan.

El grupo de padres pidió dialogar con las autoridades para hacer entrega de un documento donde exponen su posición debido a que hasta el momento el Colegio Villa Rica no ha brindado más información después de lo sucedido.

Parece que están esperando el informe de Protección Civil, no sabemos si van a reubicar a los niños en otro lado, es una escuela de paga y deben brindarnos un lugar seguro, sin riesgos.